» » В Заполярье зафиксировано беспрецедентное потепление
Раздел: Невероятное  
0

В Заполярье зафиксировано беспрецедентное потепление

В Заполярье зафиксировано беспрецедентное потеплениеСреднегодовая температура поднялась больше чем на три градуса выше нормы, что является рекордом в XXI веке.

В российской арктической зоне ученые зафиксировали рекордное повышение температуры. По итогам исследований данных за 2017 год температура была выше нормы на 3,23 градуса. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В российскую арктическую зону входят Мурманская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО и частично Карелия, Архангельской области, Красноярский край, Якутия и другие регионы.

Средняя годовая температура свидетельствует о рекордном потеплении. Максимальные показатели зафиксировали на территории Якутии и Чукотки - на 4,07 градуса выше нормы.

Также рекордная сезонная температура наблюдалась летом в Европейском секторе арктической зоны.

Читайте также: Ракета Falcon 9 отправила в космос спутник связи

Ученые считают такое потепление критическим. Ранее экологи забили тревогу из-за таяния арктического льда Даже если было возможным ограничить глобальное потепление максимум на два градуса, это не сможет спасти ледники от исчезновения. Также Корреспондент писал о том, что в Арктике тает самый старый ледник.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Арктика, температура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:34 » Автор: Богдан Процив
     1023
     0

Похожие новости по теме

Ученые рассказали, как поднимется температура Земли Ученые рассказали, как поднимется температура Земли

Это будет иметь существенные последствия для планеты.

Ученые встревожены таянием ледников в Арктике Ученые встревожены таянием ледников в Арктике

Этой зимой температура во всем Северном Ледовитом океане была на четыре градуса выше, чем обычно.

Глобальное потепление грозит Земле засухой Глобальное потепление грозит Земле засухой

Постоянное повышение температуры воздуха на нашей планете беспокоит ученых.

Ученые показали, как глобальное потепление влияет на Землю Ученые показали, как глобальное потепление влияет на Землю

NASA показало, как глобальное потепление кардинально влияет на изменение температуры на планете.

Температура на Северном полюсе стала на 3 градуса выше Температура на Северном полюсе стала на 3 градуса выше

На Северном полюсе сейчас царит полярная ночь – самое холодное время года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх