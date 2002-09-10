Раздел: Невероятное
В Заполярье зафиксировано беспрецедентное потепление
Среднегодовая температура поднялась больше чем на три градуса выше нормы, что является рекордом в XXI веке.
В российской арктической зоне ученые зафиксировали рекордное повышение температуры. По итогам исследований данных за 2017 год температура была выше нормы на 3,23 градуса. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В российскую арктическую зону входят Мурманская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО и частично Карелия, Архангельской области, Красноярский край, Якутия и другие регионы.
Средняя годовая температура свидетельствует о рекордном потеплении. Максимальные показатели зафиксировали на территории Якутии и Чукотки - на 4,07 градуса выше нормы.
Также рекордная сезонная температура наблюдалась летом в Европейском секторе арктической зоны.
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Ученые считают такое потепление критическим. Ранее экологи забили тревогу из-за таяния арктического льда Даже если было возможным ограничить глобальное потепление максимум на два градуса, это не сможет спасти ледники от исчезновения. Также Корреспондент писал о том, что в Арктике тает самый старый ледник.
В российской арктической зоне ученые зафиксировали рекордное повышение температуры. По итогам исследований данных за 2017 год температура была выше нормы на 3,23 градуса. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В российскую арктическую зону входят Мурманская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО и частично Карелия, Архангельской области, Красноярский край, Якутия и другие регионы.
Средняя годовая температура свидетельствует о рекордном потеплении. Максимальные показатели зафиксировали на территории Якутии и Чукотки - на 4,07 градуса выше нормы.
Также рекордная сезонная температура наблюдалась летом в Европейском секторе арктической зоны.
Читайте также: Ракета Falcon 9 отправила в космос спутник связи
Ученые считают такое потепление критическим. Ранее экологи забили тревогу из-за таяния арктического льда Даже если было возможным ограничить глобальное потепление максимум на два градуса, это не сможет спасти ледники от исчезновения. Также Корреспондент писал о том, что в Арктике тает самый старый ледник.
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