Раздел: Невероятное
Ученые раскрыли новую тайну Луны
Лунные породы нагреваются до 600 градусов Цельсия.
Американские ученые смогли объяснить причину возникновения светлых узоров на поверхности Луны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Известно, что местоположение «лунных вихрей» связано с магнитной аномалией, при том, что не каждая область сильного магнитного поля порождала появление узоров вокруг себя. Но из-за того, что сама Луна не генерирует глобальное магнитное поле, происхождение структур на поверхности спутника оставалось загадкой. Из-за того, что завихрения складывались в узор, похожий на человеческое лицо, их косвенно наименовали «человеком на Луне».
Теперь планетологи из Ратгерского университета благодаря компьютерному моделированию смогли выяснить, что витки должны возникать вблизи или над источником магнитного поля, которое находится под поверхностью спутника. Эти источники залегают неглубоко и представляют собой вертикальные «лавовые трубки», которые возникают при неравномерном остывании стекающей с вулканы лавы.
Читайте также: Ученые раскрыли тайну раскраски Луны
Как заявили ученые, эти базальтовые структуры на Луне достигают возраста от трех до четырех миллиардов лет. Планетологи считают, что «трубки лавы» идеально объясняют причину появления узоров. Когда лунные породы нагреваются до 600 градусов Цельсия и охлаждаются, при отсутствии кислорода они приобретают магнитные свойства. Такой процесс происходит потому, что высокая температура провоцирует разрушение минералов и высвобождение железа.
Американские ученые смогли объяснить причину возникновения светлых узоров на поверхности Луны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Известно, что местоположение «лунных вихрей» связано с магнитной аномалией, при том, что не каждая область сильного магнитного поля порождала появление узоров вокруг себя. Но из-за того, что сама Луна не генерирует глобальное магнитное поле, происхождение структур на поверхности спутника оставалось загадкой. Из-за того, что завихрения складывались в узор, похожий на человеческое лицо, их косвенно наименовали «человеком на Луне».
Теперь планетологи из Ратгерского университета благодаря компьютерному моделированию смогли выяснить, что витки должны возникать вблизи или над источником магнитного поля, которое находится под поверхностью спутника. Эти источники залегают неглубоко и представляют собой вертикальные «лавовые трубки», которые возникают при неравномерном остывании стекающей с вулканы лавы.
Читайте также: Ученые раскрыли тайну раскраски Луны
Как заявили ученые, эти базальтовые структуры на Луне достигают возраста от трех до четырех миллиардов лет. Планетологи считают, что «трубки лавы» идеально объясняют причину появления узоров. Когда лунные породы нагреваются до 600 градусов Цельсия и охлаждаются, при отсутствии кислорода они приобретают магнитные свойства. Такой процесс происходит потому, что высокая температура провоцирует разрушение минералов и высвобождение железа.
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