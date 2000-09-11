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У нашей планеты появился второй спутник

У нашей планеты появился второй спутник Пролетевший мимо Земли астероид начал вращаться вокруг неё.

Пару дней назад мы писали о астероиде 2018 RC, который пролетел мимо нашей планеты на рекордно малом расстоянии (1/2 дистанции Луны). Как считают некоторые эксперты, этот космический объект стал вторым спутником Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Чтобы вникнуть в суть теории, надо вспомнить 2016 год. Два года назад НАСА заметили небольшой астероид 2016 HO3, который почти по всем параметрам оказался идентичный 2018 RC. Уже второй год тело летает по орбите нашей планеты (видно на прикрепленном фото). Как отметили ученые, когда-то это тело приблизилось к Земле на 38 лунных дистанций и было ею «затянуто».

Следовательно, если 2016 HO3 был затянут Землей, то 2018 RC 100% стал вторым спутником планеты. Эксперты установили, что 9 сентября в момент сближения астероид имел практически нулевую скорость как для космического тела, то есть перемещался на параллельном курсе с Землей (30 км/с).

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Астероид, как заявили ученые, не будет вечно кружить над Землей, а рано или поздно упадет. Это может случиться как завтра, так и через месяц. Более точными данными владеет только НАСА.
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 Теги: Земля, спутник, астероид

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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