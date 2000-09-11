Раздел: Невероятное
Ученый рассказал об исчезнувших цивилизациях на Земле
По словам исследователя, человечество - пятая по счету цивилизация.
Исследователь из России по имени Эрнст Мулдашев уверяет, что на нашей планете существовало 4 цивилизации, мы – пятая. По всей планете имеется множество доказательств данной теории: древние цивилизации оставили некоторые следы, которые исследователь ищет и изучает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эрнст организовывал экспедиции в Тибет, Грецию и Кольский п-ов. Там были собраны доказательства теории в виде древних манускриптов и артефактов.
Согласно рассказам исследователя, примерно 10 млн лет назад процветала цивилизация асуров, которая образовалась из-за смерти Фаэтона. Представители этого общества отличались телепатическими способностями, высоким ростом и эфирными телами.
Затем появились атланты, которые характеризовались более плотным телосложением. Главная их особенность – наличие третьего глаза. Сменили эту цивилизацию лемурийцы, которые уже были больше похожи на нас (разделялись по полу и имели костный скелет). Эрнст считает, что именно лемурийцы возвели Стоунхенд, Сфинкса и другие подобные памятники (рост 7-8 м это позволял).
Четвертая раса именовалась «бореи». Строение представителей этой цивилизации практически не отличалось от нашего. Третий глаз у бореев был скрыт, их рост уже был меньше в два раза (3-4 метра).
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Бореи и лемурийцы, как считает Мулдашев, спровоцировали ядерный конфликт, из-за которого основная часть цивилизаций покинула Землю. Позже появились уже мы – арийцы. У наших предков не было третьего глаза, поэтому развитие протекало медленно.
Исследователь из России по имени Эрнст Мулдашев уверяет, что на нашей планете существовало 4 цивилизации, мы – пятая. По всей планете имеется множество доказательств данной теории: древние цивилизации оставили некоторые следы, которые исследователь ищет и изучает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эрнст организовывал экспедиции в Тибет, Грецию и Кольский п-ов. Там были собраны доказательства теории в виде древних манускриптов и артефактов.
Согласно рассказам исследователя, примерно 10 млн лет назад процветала цивилизация асуров, которая образовалась из-за смерти Фаэтона. Представители этого общества отличались телепатическими способностями, высоким ростом и эфирными телами.
Затем появились атланты, которые характеризовались более плотным телосложением. Главная их особенность – наличие третьего глаза. Сменили эту цивилизацию лемурийцы, которые уже были больше похожи на нас (разделялись по полу и имели костный скелет). Эрнст считает, что именно лемурийцы возвели Стоунхенд, Сфинкса и другие подобные памятники (рост 7-8 м это позволял).
Четвертая раса именовалась «бореи». Строение представителей этой цивилизации практически не отличалось от нашего. Третий глаз у бореев был скрыт, их рост уже был меньше в два раза (3-4 метра).
Читайте также: У нашей планеты появился второй спутник
Бореи и лемурийцы, как считает Мулдашев, спровоцировали ядерный конфликт, из-за которого основная часть цивилизаций покинула Землю. Позже появились уже мы – арийцы. У наших предков не было третьего глаза, поэтому развитие протекало медленно.
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