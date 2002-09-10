Раздел: Невероятное
В китайском небе засняли облако радужных цветов
Такое явление встречается крайне редко.
Жители китайского города Юйлинь, который находится в провинции Шэньси, заметили в небе загадочную аномалию – странное облако, переливающееся всеми цветами радуги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Граждане успели зафиксировать аномалию на камеры телефонов, ролики уже выложены на YouTube. Как отметили ученые, на видео было запечатлено так называемое «дырявое облако», которое возникло вследствие перехода воды из жидкого состояния в твердое (в маленькие кристаллы льда).
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Примечательно, что радужные облака также возникают в случае пролета самолетов. Люди, верящие во всё паранормальное, посчитали явление порталом в космос.
Жители китайского города Юйлинь, который находится в провинции Шэньси, заметили в небе загадочную аномалию – странное облако, переливающееся всеми цветами радуги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Граждане успели зафиксировать аномалию на камеры телефонов, ролики уже выложены на YouTube. Как отметили ученые, на видео было запечатлено так называемое «дырявое облако», которое возникло вследствие перехода воды из жидкого состояния в твердое (в маленькие кристаллы льда).
Читайте также: Стало известно, откуда берутся узоры на поверхности Луны
Примечательно, что радужные облака также возникают в случае пролета самолетов. Люди, верящие во всё паранормальное, посчитали явление порталом в космос.
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