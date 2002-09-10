Раздел: Невероятное
Стало известно, когда на Земле жил последний «сибирский единорог»
В течение многих десятилетий ученые полагали, что сибирский единорог, Elasmotherium sibiricum, вымер около 350 000 лет назад.
Российские исследователи выяснили, что найденный в Казахстане череп носорога-эласмотерия, которого называют "сибирским единорогом", на 320 тыс. лет моложе, чем считалось ранее.
Возраст черепа ученые смогли установить с помощью методов радиоуглеродного датирования, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В течение многих десятилетий ученые полагали, что сибирский единорог, Elasmotherium sibiricum, вымер около 350 000 лет назад. Но прекрасно сохранившийся череп, найденный в Казахстане в 2016 году, доказывает, что эти невероятные существа все еще существовали около 29 000 лет назад, то есть вполне могли встречаться с людьми современного типа.
Elasmotherium sibiricum был лохматым и огромным и выглядел так же, как современный носорог, только рог его располагался на лобной, а не на носовой кости черепа, как у современных носорогов. Согласно ранним описаниям, "сибирский единорог" был примерно 2 метра в высоту, 4,5 метра в длину и весил около 4 тонн. Строение его челюстей и зубов указывает на то, что животное питалось клубнями и луковицами растений.
"Скорее всего, на юге Западной Сибири располагался рефугиум, в котором эти носороги сохранялись дольше всего по сравнению с остальными частями ареала. Существует еще одна возможность – они могли мигрировать и просто некоторое время жить в более южных регионах", – рассказал ведущий автор исследования, доцент ТГУ Андрей Шпанский.
К удивлению ученых, самый последний эласмотерий оказался еще и самым крупным. Его череп превосходит размерами все известные восточноевропейские находки Elasmotherium sibiricum.
Команда надеется, что находка поможет им лучше понять, как факторы окружающей среды сыграли роль в вымирании существа, поскольку, похоже, некоторые из них, возможно, продержались намного дольше, чем считалось ранее, мигрируя на большие расстояния.
Добавим, большая часть останков эластомерия была найдена на севере Казахстана и в Южной Сибири. Тем не менее, один скелет был найден в Украине, на территории нынешней Одесской области. По мнению ученых, ареал сибирского единорога включал в себя большую часть левобережной Украины.
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Интересно, что изучение эласмотериев в Российской империи начал профессор Федор Брандт, один из лучших палеонтологов своего времени. Существовала гипотеза, что эласмотерии - прототип мифического единорога. Эту гипотезу предложил, видимо, сын профессора, Александр Брандт, профессор зоологии Харьковского университета, основатель и первый директор Харьковского зоопарка.
Российские исследователи выяснили, что найденный в Казахстане череп носорога-эласмотерия, которого называют "сибирским единорогом", на 320 тыс. лет моложе, чем считалось ранее.
Возраст черепа ученые смогли установить с помощью методов радиоуглеродного датирования, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В течение многих десятилетий ученые полагали, что сибирский единорог, Elasmotherium sibiricum, вымер около 350 000 лет назад. Но прекрасно сохранившийся череп, найденный в Казахстане в 2016 году, доказывает, что эти невероятные существа все еще существовали около 29 000 лет назад, то есть вполне могли встречаться с людьми современного типа.
Elasmotherium sibiricum был лохматым и огромным и выглядел так же, как современный носорог, только рог его располагался на лобной, а не на носовой кости черепа, как у современных носорогов. Согласно ранним описаниям, "сибирский единорог" был примерно 2 метра в высоту, 4,5 метра в длину и весил около 4 тонн. Строение его челюстей и зубов указывает на то, что животное питалось клубнями и луковицами растений.
"Скорее всего, на юге Западной Сибири располагался рефугиум, в котором эти носороги сохранялись дольше всего по сравнению с остальными частями ареала. Существует еще одна возможность – они могли мигрировать и просто некоторое время жить в более южных регионах", – рассказал ведущий автор исследования, доцент ТГУ Андрей Шпанский.
К удивлению ученых, самый последний эласмотерий оказался еще и самым крупным. Его череп превосходит размерами все известные восточноевропейские находки Elasmotherium sibiricum.
Команда надеется, что находка поможет им лучше понять, как факторы окружающей среды сыграли роль в вымирании существа, поскольку, похоже, некоторые из них, возможно, продержались намного дольше, чем считалось ранее, мигрируя на большие расстояния.
Добавим, большая часть останков эластомерия была найдена на севере Казахстана и в Южной Сибири. Тем не менее, один скелет был найден в Украине, на территории нынешней Одесской области. По мнению ученых, ареал сибирского единорога включал в себя большую часть левобережной Украины.
Читайте также: Ученые создали уникальную карту Антарктиды
Интересно, что изучение эласмотериев в Российской империи начал профессор Федор Брандт, один из лучших палеонтологов своего времени. Существовала гипотеза, что эласмотерии - прототип мифического единорога. Эту гипотезу предложил, видимо, сын профессора, Александр Брандт, профессор зоологии Харьковского университета, основатель и первый директор Харьковского зоопарка.
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