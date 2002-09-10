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Стало известно, когда на Земле жил последний «сибирский единорог»

Стало известно, когда на Земле жил последний «сибирский единорог»В течение многих десятилетий ученые полагали, что сибирский единорог, Elasmotherium sibiricum, вымер около 350 000 лет назад.

Российские исследователи выяснили, что найденный в Казахстане череп носорога-эласмотерия, которого называют "сибирским единорогом", на 320 тыс. лет моложе, чем считалось ранее.

Возраст черепа ученые смогли установить с помощью методов радиоуглеродного датирования, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В течение многих десятилетий ученые полагали, что сибирский единорог, Elasmotherium sibiricum, вымер около 350 000 лет назад. Но прекрасно сохранившийся череп, найденный в Казахстане в 2016 году, доказывает, что эти невероятные существа все еще существовали около 29 000 лет назад, то есть вполне могли встречаться с людьми современного типа.

Elasmotherium sibiricum был лохматым и огромным и выглядел так же, как современный носорог, только рог его располагался на лобной, а не на носовой кости черепа, как у современных носорогов. Согласно ранним описаниям, "сибирский единорог" был примерно 2 метра в высоту, 4,5 метра в длину и весил около 4 тонн. Строение его челюстей и зубов указывает на то, что животное питалось клубнями и луковицами растений.

"Скорее всего, на юге Западной Сибири располагался рефугиум, в котором эти носороги сохранялись дольше всего по сравнению с остальными частями ареала. Существует еще одна возможность – они могли мигрировать и просто некоторое время жить в более южных регионах", – рассказал ведущий автор исследования, доцент ТГУ Андрей Шпанский.

К удивлению ученых, самый последний эласмотерий оказался еще и самым крупным. Его череп превосходит размерами все известные восточноевропейские находки Elasmotherium sibiricum.

Команда надеется, что находка поможет им лучше понять, как факторы окружающей среды сыграли роль в вымирании существа, поскольку, похоже, некоторые из них, возможно, продержались намного дольше, чем считалось ранее, мигрируя на большие расстояния.

Добавим, большая часть останков эластомерия была найдена на севере Казахстана и в Южной Сибири. Тем не менее, один скелет был найден в Украине, на территории нынешней Одесской области. По мнению ученых, ареал сибирского единорога включал в себя большую часть левобережной Украины.

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Интересно, что изучение эласмотериев в Российской империи начал профессор Федор Брандт, один из лучших палеонтологов своего времени. Существовала гипотеза, что эласмотерии - прототип мифического единорога. Эту гипотезу предложил, видимо, сын профессора, Александр Брандт, профессор зоологии Харьковского университета, основатель и первый директор Харьковского зоопарка.
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 Теги: единорог

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Сегодня, 09:34 » Автор: Богдан Процив
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