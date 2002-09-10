Раздел: Невероятное
Плутон может получить статус девятой планеты
Известный планетолог усомнился в правильности определения слова "планета".
До 2006 года в Солнечной системе насчитывалось девять планет. Но Международный астрономический союз в том году решил лишить Плутона статуса планеты. Так, по мнению ученых, это планетоид относящийся к транснептуновым объектам близ облака Оорта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Астрономы установили новое определение планеты: такое космическое тело должно обладать достаточной гравитационной силой для очистки своей орбиты от более мелких объектов.
Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Icarus, планетолог Филип Метцгер сообщил, что этот стандарт классификации планет не поддерживается исследовательской литературой.
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Метцгер пересмотрел научную литературу за последние 200 лет и нашел только одну публикацию - от 1802 года - которая использует аргумент очищения орбиты для классификации планеты, основанный на опровергнутых уже рассуждениях. Он говорит, что спутники, такие как Титан и Европа, считались планетами со времен Галилея.
До 2006 года в Солнечной системе насчитывалось девять планет. Но Международный астрономический союз в том году решил лишить Плутона статуса планеты. Так, по мнению ученых, это планетоид относящийся к транснептуновым объектам близ облака Оорта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Астрономы установили новое определение планеты: такое космическое тело должно обладать достаточной гравитационной силой для очистки своей орбиты от более мелких объектов.
Однако в новом исследовании, опубликованном в журнале Icarus, планетолог Филип Метцгер сообщил, что этот стандарт классификации планет не поддерживается исследовательской литературой.
Читайте также: NASA показало, как выглядит из космоса ураган «Флоренс»
Метцгер пересмотрел научную литературу за последние 200 лет и нашел только одну публикацию - от 1802 года - которая использует аргумент очищения орбиты для классификации планеты, основанный на опровергнутых уже рассуждениях. Он говорит, что спутники, такие как Титан и Европа, считались планетами со времен Галилея.
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