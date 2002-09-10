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Раздел: Невероятное  
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В бывшем театре нашли монеты времен Древнего Рима

В бывшем театре нашли монеты времен Древнего РимаТеатр Крессони открылся в 1870 году.

Группа археологов обнаружила в бывшем театре Крессони в городе Комо недалеко от Милана 27 монет, которые, по мнению исследователей, относятся к временам Римской империи. О находке сообщается в пресс-релизе на сайте Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Монеты, которые датируются примерно V веком нашей эры, были найдены в подвале здания в урне из талькохлорита. Исследователи относят их к поздней Римской империи, когда она раскололась на восточную и западную части и подвергалась нападениям варваров.

Министр Альберто Бонисоли заявил о том, что настоящая культурная и историческая ценность находки все еще не установлена. На данный момент находки отправлены в реставрационную лабораторию для изучения.

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Театр Крессони, который открылся в 1870 и закрылся в 1997 году, находится неподалеку от руин форума Комо - древнеримской центральной городской площади, где ученым ранее удалось обнаружить другие исторические артефакты.
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 Теги: монеты, Древний Рим

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Сегодня, 14:22 » Автор: Богдан Процив
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