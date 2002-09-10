Раздел: Невероятное
В бывшем театре нашли монеты времен Древнего Рима
Театр Крессони открылся в 1870 году.
Группа археологов обнаружила в бывшем театре Крессони в городе Комо недалеко от Милана 27 монет, которые, по мнению исследователей, относятся к временам Римской империи. О находке сообщается в пресс-релизе на сайте Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Монеты, которые датируются примерно V веком нашей эры, были найдены в подвале здания в урне из талькохлорита. Исследователи относят их к поздней Римской империи, когда она раскололась на восточную и западную части и подвергалась нападениям варваров.
Министр Альберто Бонисоли заявил о том, что настоящая культурная и историческая ценность находки все еще не установлена. На данный момент находки отправлены в реставрационную лабораторию для изучения.
Читайте также: На дне турецкого озера нашли древний храм
Театр Крессони, который открылся в 1870 и закрылся в 1997 году, находится неподалеку от руин форума Комо - древнеримской центральной городской площади, где ученым ранее удалось обнаружить другие исторические артефакты.
Группа археологов обнаружила в бывшем театре Крессони в городе Комо недалеко от Милана 27 монет, которые, по мнению исследователей, относятся к временам Римской империи. О находке сообщается в пресс-релизе на сайте Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Монеты, которые датируются примерно V веком нашей эры, были найдены в подвале здания в урне из талькохлорита. Исследователи относят их к поздней Римской империи, когда она раскололась на восточную и западную части и подвергалась нападениям варваров.
Министр Альберто Бонисоли заявил о том, что настоящая культурная и историческая ценность находки все еще не установлена. На данный момент находки отправлены в реставрационную лабораторию для изучения.
Читайте также: На дне турецкого озера нашли древний храм
Театр Крессони, который открылся в 1870 и закрылся в 1997 году, находится неподалеку от руин форума Комо - древнеримской центральной городской площади, где ученым ранее удалось обнаружить другие исторические артефакты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
24
0
Также советуем посмотреть
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел жилого квартала Майорска
- На Черниговщине разоблачили прокремлевского пропагандиста
- Ситуация в Армянске: на что обратить внимание
- В Генштабе объяснили продление осеннего призыва
- Сеть насмешил маленький снежный барс, напугавший маму
- «Русский мир» пришел: об экологической катастрофе в Армянске
- Курящего марихуану Маска высмеяли забавным граффити
- У рыбаков заглох двигатель лодки, их отнесло в Крым, - ГПСУ
- Россияне бастуют только за колбасу
- Голодающий Сенцов становится все более слабым, - адвокат
- Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку
- В полиции прокомментировали задержание ветерана АТО Ананьева
- Соцсети продолжают смеяться над задержаниями детей в России
- В Бердянске у мужчины обнаружили холеру
- В чем причина ускорения «автокефализации»
- Координатор ОБСЕ посетил украинских пленных в Донецке
- В Сети опубликовали снимок могилы Захарченко
- Мужчина после медосмотра узнал о своей «беременности»
- У протестов в России «колбасная» природа
- Муженко рассказал о поставках танков в ВСУ за годы войны
- На Донбассе заметили новейшую систему радиоэлектронной борьбы
- «Мудрый» Батька и МВФ
- Жителей Индии не на шутку напугал странный объект в небе
- ОБСЕ зафиксировала военную технику боевиков в центре Донецка
- «Путин, введи уборщиков»: в Сети высмеяли пляжи в Краснодарском крае
- Проблема «взрослого в комнате»
- В зоне ООС погиб украинский военный
- Смешные животные, попавшие в необычные ситуации
- Кулинарные провалы, над которыми остается лишь посмеяться
- В Украине отреагировали на заявление Пескова по узникам
Оставьте свой комментарий