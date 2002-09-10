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Ученые составили план колонизации Марса

Ученые составили план колонизации МарсаУченые планируют построить колонию на северном полюсе Марса.

Команда швейцарских ученых разработала план колонизации людьми Марса, Луны или любой другой планеты Солнечной системе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vokrugsveta.ua.

Эксперты из École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) спроектировали автономную станцию для исследовательской колонии, которая могла бы принимать научные экспедиции несколько лет подряд.

Сначала команда предлагает отправить на Марс робота для строительства основы будущей колонии и добычи природных ресурсов – воды, кислорода, азота, а также строительных материалов. Только потом, как считают ученые, наступит время для полета на Красную планету команды первых колонистов, которые проживут там в течение девяти месяцев.

Ученые EPFL планируют построить колонию на северном полюсе Марса, поскольку именно там, по расчетам теоретиков, находятся жизненно важные природные ресурсы.

«Мы хотели разработать стратегию на основе известных технологий и написали испытательный сценарий так, чтобы через 20 лет астронавты в состоянии были отправиться в такую экспедицию», - говорит Энн-Марлин Рюед, руководитель проекта.

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В основном модуле колонии проектировщики разместили все важные для выживания и лабораторных исследований вещи. К нему примыкают три жилые капсулы, вход в которые будет защищен воздушной пробкой. Купол модуля, напоминающего иглу, планируют создать на основе полиэтиленового волокна и льда трехметровой толщины. Купол защитит команду от радиации и метеоритных дождей, а также сохранит давление внутри модуля постоянным.
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 Теги: Марс, Ученые, колонизации

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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