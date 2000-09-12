Раздел: Невероятное
В Новой Зеландии приземлился зараженный самолет
На борту воздушного судна был десяток больных пассажиров.
Десятого сентября успешно приземлился самолет компании Virgin Australia, который перевозил 157 людей из Мельбурна в Окленд. Перед посадкой пилот, озадаченный здоровьем некоторых пассажиров, вызвал специалистов из Министерства здравоохранения Новой Зеландии. К месту высадки в 15:30 прибыли машины скорой помощи и полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
У десятерых пассажиров наблюдались кашель и высокая температура. Медики решили тщательно обследовать этих людей, тогда как у других пассажиров просто измерили температуру и спросили некоторые моменты их состояния.
Только лишь в 18:10 пассажиры самолета смогли покинуть воздушное судно. Граждане, скорее всего, подхватили обычный грипп. Ранее, 5 сентября члены экипажа одного самолета, прибывшего во Францию из Алжира, заподозрили у одного ребенка наличие вируса холеры.
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7 сентября симптомы гриппа были у людей, прибывших в Филадельфию. 12 людей были госпитализированы. В вопросе этих недомоганий стоит отметить, что любой организм чувствует неладное. Люди при проблемах со здоровьем часто откладывают все дела и полеты. Может, пассажиры подхватили что-то во время полета?
Десятого сентября успешно приземлился самолет компании Virgin Australia, который перевозил 157 людей из Мельбурна в Окленд. Перед посадкой пилот, озадаченный здоровьем некоторых пассажиров, вызвал специалистов из Министерства здравоохранения Новой Зеландии. К месту высадки в 15:30 прибыли машины скорой помощи и полиции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
У десятерых пассажиров наблюдались кашель и высокая температура. Медики решили тщательно обследовать этих людей, тогда как у других пассажиров просто измерили температуру и спросили некоторые моменты их состояния.
Только лишь в 18:10 пассажиры самолета смогли покинуть воздушное судно. Граждане, скорее всего, подхватили обычный грипп. Ранее, 5 сентября члены экипажа одного самолета, прибывшего во Францию из Алжира, заподозрили у одного ребенка наличие вируса холеры.
Читайте также: В Индии показали, как выглядят огненные облака
7 сентября симптомы гриппа были у людей, прибывших в Филадельфию. 12 людей были госпитализированы. В вопросе этих недомоганий стоит отметить, что любой организм чувствует неладное. Люди при проблемах со здоровьем часто откладывают все дела и полеты. Может, пассажиры подхватили что-то во время полета?
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