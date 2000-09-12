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На поверхности Марса разглядели необычный объект

На поверхности Марса разглядели необычный объект Находка напоминает голову древнеримской статуи.

Очередную «античную» находку виртуальные археологи сделали на поверхности Красной планеты. Известный тайванский уфолог Скотт Уоринг рассматривал снимки, выполненные ровером НАСА «Кьюриосити», и неожиданно (для нас) заметил на одном из них аномалию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Среди марсианских камней обнаружился странный объект, подозрительно похожий на голову некоей древнеримской статуи. Исследователь убежден, что перед нами артефакт инопланетной цивилизации, лежащий там многие века или даже тысячелетия.

Скептики и те признают, что если это и парейдолическая иллюзия, то весьма впечатляющая. На полученной марсоходом фотографии можно отчетливо рассмотреть шлем, брови, глаза, нос, рот, усы, бороду и волосы предполагаемого фрагмента древней скульптуры.

Кто-то скажет, это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, однако, по словам тайванца, он нисколько не удивлен своим открытием. На Марсе, мол, разбросано великое множество подобных артефактов. Уж сколько их обнаружено на фотоснимках, присланных американским ровером, трудно даже сосчитать! Неужели это никого не убеждает в том, что Красная планета некогда была обитаема? А может, обитаема и сейчас?..

Скотт также всецело уверен, что американское национальное космическое агентство специально обесцвечивает марсианские снимки и делает из однотонными с целью значительно усложнить энтузиастам вроде него работу по поиску артефактов. Таким образом НАСА старается дискредитировать исследователей, которым удается обнаруживать на далекой планете нечто, чего там, по утверждению ортодоксальных ученых, нет и быть никогда не могло.

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Отличная тактика, не правда ли, усмехается тайваньский исследователь? И тут же добавляет: однако сотрудники НАСА не учитывают главное, что все тайное притягивает людей с еще большей силой. А может, они поступают так специально?..
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 Теги: Марс, статуя

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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