Раздел: Невероятное
Израильские ученые вывели породу красных телят
Необычный окрас имеет религиозный подтекст.
На территории Израиля появился на свет нестандартный теленок с красным окрасом, который был описан в Торе (Священном Писании), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Необычного животного вывели специалисты института Храма в Иерусалиме. Они местным коровам ввели ген бычков «ангус», которые отличаются красной мастью.
Некоторые люди уверены, что выведение новой породы коров поспособствует восстановлению третьего иерусалимского храма на Храмовой горе. По их мнению, сразу после завершения строительства на землю придет Мессия.
Группа богословов, стоит отметить, раскритиковала изложенные выше планы. По их мнению, святилище получится построить исключительно после судного дня, когда все верующие вознесутся на небо. Атеисты, в свою очередь, отправятся в подземное царство.
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Цейн Ричман, директор института Раввин, верит в то, что появление красной коровы говорит о необходимости постройки Третьего храма.
На территории Израиля появился на свет нестандартный теленок с красным окрасом, который был описан в Торе (Священном Писании), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Необычного животного вывели специалисты института Храма в Иерусалиме. Они местным коровам ввели ген бычков «ангус», которые отличаются красной мастью.
Некоторые люди уверены, что выведение новой породы коров поспособствует восстановлению третьего иерусалимского храма на Храмовой горе. По их мнению, сразу после завершения строительства на землю придет Мессия.
Группа богословов, стоит отметить, раскритиковала изложенные выше планы. По их мнению, святилище получится построить исключительно после судного дня, когда все верующие вознесутся на небо. Атеисты, в свою очередь, отправятся в подземное царство.
Читайте также: На поверхности Марса разглядели необычный объект
Цейн Ричман, директор института Раввин, верит в то, что появление красной коровы говорит о необходимости постройки Третьего храма.
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