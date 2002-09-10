Раздел: Невероятное
Ученые приняли сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной
Ученые приняли сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной.
Специалисты в рамках программы SETI зафиксировали радиовсплески FRB 121102 благодаря телескопу «Грин-Бэнк» и изучили их с помощью искусственного интеллекта проекта Breakthrough Listen.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученые приняли сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной, коим является FRB 121102, поскольку исходящий от него импульс длится всего несколько миллисекунд, а при этом высвобождается энергия, сопоставимая по размерам с излучаемой Солнцем на протяжении десятков тысяч лет. Эксперты выдвигают различные предположения относительно данного явления. Одни астрономы связывают этот процесс с деятельностью инопланетян. Другие считают отправителем мощных радиосигналов погибающие звезды.
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Сигналы, посылаемые FRB 121102, признаны самыми таинственными во Вселенной. Данный объект расположен на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли. От него исходили радиоимпульсы, зафиксированные телескопом в 2012, 2015 и 2017 годах. В последнем исследовании нейронная сеть распознала 72 новых сигнала из 300 посланных FRB 121102. Согласно одной из версий, объект является массивной черной дырой, превышающей вес Солнца в десятки миллионов раз.
Специалисты в рамках программы SETI зафиксировали радиовсплески FRB 121102 благодаря телескопу «Грин-Бэнк» и изучили их с помощью искусственного интеллекта проекта Breakthrough Listen.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученые приняли сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной, коим является FRB 121102, поскольку исходящий от него импульс длится всего несколько миллисекунд, а при этом высвобождается энергия, сопоставимая по размерам с излучаемой Солнцем на протяжении десятков тысяч лет. Эксперты выдвигают различные предположения относительно данного явления. Одни астрономы связывают этот процесс с деятельностью инопланетян. Другие считают отправителем мощных радиосигналов погибающие звезды.
Читайте также: Повседневная жизнь самого загадочного племени Индии. Фото
Сигналы, посылаемые FRB 121102, признаны самыми таинственными во Вселенной. Данный объект расположен на расстоянии трех миллиардов световых лет от Земли. От него исходили радиоимпульсы, зафиксированные телескопом в 2012, 2015 и 2017 годах. В последнем исследовании нейронная сеть распознала 72 новых сигнала из 300 посланных FRB 121102. Согласно одной из версий, объект является массивной черной дырой, превышающей вес Солнца в десятки миллионов раз.
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