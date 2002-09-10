Раздел: Невероятное
Астрономы получили снимок уникальной галактики
Галактика находится в выгодном ракурсе по отношению к Земле.
Астрономы с помощью Очень большого телескопа получили снимок спиральной галактики NGC 3981, которая располагается на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли в созвездии Чаши. Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, снимок галактики был получен в рамках программы "Космические сокровища".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
В спиральных рукавах галактики можно заметить многочисленные пылевые волокна и области звездообразования, а также яркий диск, состоящий из молодых горячих звезд.
Галактика находится в выгодном ракурсе по отношению к Земле, что позволяет астрономам прямо обозревать ее центральную часть и испускающую яркое высокоэнергетическое излучение область самого ее центра, в котором находится сверхмассивная черная дыра.
Читайте также: В NASA показали снимок уникальной галактики
В NGC 3981 также имеется хорошо развитая периферийная спиральная структура, частично простирающаяся за пределы галактики, что, вероятно, является результатом гравитационных взаимодействий при происшедшем в прошлом столкновении галактик.
Астрономы с помощью Очень большого телескопа получили снимок спиральной галактики NGC 3981, которая располагается на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли в созвездии Чаши. Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, снимок галактики был получен в рамках программы "Космические сокровища".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
В спиральных рукавах галактики можно заметить многочисленные пылевые волокна и области звездообразования, а также яркий диск, состоящий из молодых горячих звезд.
Галактика находится в выгодном ракурсе по отношению к Земле, что позволяет астрономам прямо обозревать ее центральную часть и испускающую яркое высокоэнергетическое излучение область самого ее центра, в котором находится сверхмассивная черная дыра.
Читайте также: В NASA показали снимок уникальной галактики
В NGC 3981 также имеется хорошо развитая периферийная спиральная структура, частично простирающаяся за пределы галактики, что, вероятно, является результатом гравитационных взаимодействий при происшедшем в прошлом столкновении галактик.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
24
0
Также советуем посмотреть
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
- Согласован проект строительства моста на линии разграничения, - ОБСЕ
Оставьте свой комментарий