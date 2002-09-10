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Астрономы получили снимок уникальной галактики

Астрономы получили снимок уникальной галактикиГалактика находится в выгодном ракурсе по отношению к Земле.

Астрономы с помощью Очень большого телескопа получили снимок спиральной галактики NGC 3981, которая располагается на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли в созвездии Чаши. Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, снимок галактики был получен в рамках программы "Космические сокровища".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

В спиральных рукавах галактики можно заметить многочисленные пылевые волокна и области звездообразования, а также яркий диск, состоящий из молодых горячих звезд.

Галактика находится в выгодном ракурсе по отношению к Земле, что позволяет астрономам прямо обозревать ее центральную часть и испускающую яркое высокоэнергетическое излучение область самого ее центра, в котором находится сверхмассивная черная дыра.

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В NGC 3981 также имеется хорошо развитая периферийная спиральная структура, частично простирающаяся за пределы галактики, что, вероятно, является результатом гравитационных взаимодействий при происшедшем в прошлом столкновении галактик.
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 Теги: Астрономы, галактика

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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