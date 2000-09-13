Раздел: Невероятное
Ученые зафиксировали разумный сигнал из космоса
Происхождение сигнала пока не выяснено.
До настоящего времени ученые не разгадали природу быстрых радиоимпульсов (сокращенно – FRB). Данные импульсы представляют собой мощнейшие всплески электромагнитной энергии, их сила сопоставима с выбросами одной звезды на протяжении нескольких тысяч лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Последний радиосигнал ученые назвали FRB 121102, запись была сделана обсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико. Периодически данный сигнал повторяется. К сожалению, отследить его нереально (каждый месяц обсерватория записывает аудиофайл размером 400 терабайт).
Вчера сигнал FRB 121102 повторился. Для анализа массива данных ученые решили привлечь искусственный интеллект, чтобы тот нашел в записи признаки отправки сигнала разумными существами.
Оказалось, что в общем количестве радиоволны были уловлены 72 раза, а не 16. Теперь эксперты думают, почему ИИ не стал анализировать другие радиоимпульсы, не различимы человеческими ушами, если дело кроется в ИИ периодичности.
Некоторые астрономы еще в прошлом веке сообщали, что ни одна развитая инопланетная цивилизация не будет лично посещать Землю. Они будет посылать самокопирующиеся программные модули. Эти модули в теории способны сформировать ИИ.
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Оказывается, что создатели проекта Breakthrough Listen давно доказали присутствие этих модулей в космосе.
До настоящего времени ученые не разгадали природу быстрых радиоимпульсов (сокращенно – FRB). Данные импульсы представляют собой мощнейшие всплески электромагнитной энергии, их сила сопоставима с выбросами одной звезды на протяжении нескольких тысяч лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Последний радиосигнал ученые назвали FRB 121102, запись была сделана обсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико. Периодически данный сигнал повторяется. К сожалению, отследить его нереально (каждый месяц обсерватория записывает аудиофайл размером 400 терабайт).
Вчера сигнал FRB 121102 повторился. Для анализа массива данных ученые решили привлечь искусственный интеллект, чтобы тот нашел в записи признаки отправки сигнала разумными существами.
Оказалось, что в общем количестве радиоволны были уловлены 72 раза, а не 16. Теперь эксперты думают, почему ИИ не стал анализировать другие радиоимпульсы, не различимы человеческими ушами, если дело кроется в ИИ периодичности.
Некоторые астрономы еще в прошлом веке сообщали, что ни одна развитая инопланетная цивилизация не будет лично посещать Землю. Они будет посылать самокопирующиеся программные модули. Эти модули в теории способны сформировать ИИ.
Читайте также: На поверхности Марса разглядели необычный объект
Оказывается, что создатели проекта Breakthrough Listen давно доказали присутствие этих модулей в космосе.
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