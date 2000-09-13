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Удар молнии в летящий мяч сняли на видео

Удар молнии в летящий мяч сняли на видео После удара молнии мяч не долетел к воротам.

Известный игрок в австралийский футбол Эдди Беттс продемонстрировал на днях по-настоящему сногсшибательный удар по мячу, когда отправил его в воздух во время грозы. Необычный случай произошел на одном из стадионов Аделаиды во время недавней тренировки футбольной команды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Когда погода испортилась, и тренировка оказалась сорванной, спортсмены начали неспешно покидать поле. Беттс, тем не менее, решил сделать последний удар и навесил мяч, желая попасть по воротам. Однако футбольный снаряд так и не достиг цели, поскольку его прямо в полете поразила молния.

Редкий инцидент был запечатлен на камеру сокомандником Беттса. Включив представленную ниже видеозапись, вы сможете увидеть это «маленькое чудо» своими глазами. Кадры также демонстрируют, как футболист и его приятели падают в испуге на землю, затем, восторженно восклицая, отбегают в сторону.

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Некоторые пользователи Всемирной паутины посчитали, что молния попала вовсе не в мяч, а в ворота. Другие скептики предполагают, будто ролик подвергся монтажу. Эдди Беттс в ответ на это заявляет, что прекрасно видел случившееся, а потому критики зря пытаются умалить его «молниевый удар» и уж тем более заподозрить его товарища в какой-то мелкой интрижке…

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 Теги: молния, мяч

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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