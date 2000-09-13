Удар молнии в летящий мяч сняли на видео

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Сегодня выписали из райбольницы жителя Винницкой области Виктора Малицкого (24 года). В больницу он попал 31 мая, получив удар в шею… молнией. Рассказывая о происшествии, Виктор говорит: «После смены ехал из райцентра домой в село Адамовка, где живу. На остановке ждал автобуса, людей много было. Начавшийся ливень загнал всех