Раздел: Невероятное
Удар молнии в летящий мяч сняли на видео
После удара молнии мяч не долетел к воротам.
Известный игрок в австралийский футбол Эдди Беттс продемонстрировал на днях по-настоящему сногсшибательный удар по мячу, когда отправил его в воздух во время грозы. Необычный случай произошел на одном из стадионов Аделаиды во время недавней тренировки футбольной команды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Когда погода испортилась, и тренировка оказалась сорванной, спортсмены начали неспешно покидать поле. Беттс, тем не менее, решил сделать последний удар и навесил мяч, желая попасть по воротам. Однако футбольный снаряд так и не достиг цели, поскольку его прямо в полете поразила молния.
Редкий инцидент был запечатлен на камеру сокомандником Беттса. Включив представленную ниже видеозапись, вы сможете увидеть это «маленькое чудо» своими глазами. Кадры также демонстрируют, как футболист и его приятели падают в испуге на землю, затем, восторженно восклицая, отбегают в сторону.
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Некоторые пользователи Всемирной паутины посчитали, что молния попала вовсе не в мяч, а в ворота. Другие скептики предполагают, будто ролик подвергся монтажу. Эдди Беттс в ответ на это заявляет, что прекрасно видел случившееся, а потому критики зря пытаются умалить его «молниевый удар» и уж тем более заподозрить его товарища в какой-то мелкой интрижке…
Известный игрок в австралийский футбол Эдди Беттс продемонстрировал на днях по-настоящему сногсшибательный удар по мячу, когда отправил его в воздух во время грозы. Необычный случай произошел на одном из стадионов Аделаиды во время недавней тренировки футбольной команды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Когда погода испортилась, и тренировка оказалась сорванной, спортсмены начали неспешно покидать поле. Беттс, тем не менее, решил сделать последний удар и навесил мяч, желая попасть по воротам. Однако футбольный снаряд так и не достиг цели, поскольку его прямо в полете поразила молния.
Редкий инцидент был запечатлен на камеру сокомандником Беттса. Включив представленную ниже видеозапись, вы сможете увидеть это «маленькое чудо» своими глазами. Кадры также демонстрируют, как футболист и его приятели падают в испуге на землю, затем, восторженно восклицая, отбегают в сторону.
Читайте также: Ученые зафиксировали разумный сигнал из космоса
Некоторые пользователи Всемирной паутины посчитали, что молния попала вовсе не в мяч, а в ворота. Другие скептики предполагают, будто ролик подвергся монтажу. Эдди Беттс в ответ на это заявляет, что прекрасно видел случившееся, а потому критики зря пытаются умалить его «молниевый удар» и уж тем более заподозрить его товарища в какой-то мелкой интрижке…
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