Раздел: Невероятное
Телепортация неизвестного объекта в небе попала на видео
В Швеции сняли, как телепортируется НЛО.
Странное поведение светящихся объектов в темнеющем вечернем небе над городом Стренгнес привлекло внимание шведов, отчего уже вскоре запись в этим аномальным явлением появилась на просторах Интернета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Группа НЛО появилась в небесах, словно ниоткуда, и также бесследно исчезла через какое-то время. Уфологи, изучившие запись, демонстрирующую это «чудо», пришли к выводу, что, скорее всего, это были аппараты пришельцев, которые телепортировались из иного измерения – и туда же через некоторое время ушли.
Остается загадкой, зачем они появлялись в нашем мире, причем на столь короткий миг? Правда, время – понятие относительное, и возможно пришельцы могут им управлять, отчего им достаточно «мгновения» для выполнения каких-то задач, которое мгновением кажется лишь нам.
Скептики, безусловно, имеют свой взгляд на происходящее. По их мнению, это были просто какие-то эксперименты военных.
Читайте также: Ученые зафиксировали разумный сигнал из космоса
Ни в том, ни в другом случае мы узнать истину все равно не сможем, парируют на это независимые исследователи, однако следует учесть, что мы живем с вами в непростое время, накануне каких-то грандиозных планетарных изменений или даже катастроф. Поэтому появление НЛО, которых, согласитесь, стало просто очень много, кажется уже куда более правдоподобным явлением нашей жизни, чем военные испытания.
Странное поведение светящихся объектов в темнеющем вечернем небе над городом Стренгнес привлекло внимание шведов, отчего уже вскоре запись в этим аномальным явлением появилась на просторах Интернета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Группа НЛО появилась в небесах, словно ниоткуда, и также бесследно исчезла через какое-то время. Уфологи, изучившие запись, демонстрирующую это «чудо», пришли к выводу, что, скорее всего, это были аппараты пришельцев, которые телепортировались из иного измерения – и туда же через некоторое время ушли.
Остается загадкой, зачем они появлялись в нашем мире, причем на столь короткий миг? Правда, время – понятие относительное, и возможно пришельцы могут им управлять, отчего им достаточно «мгновения» для выполнения каких-то задач, которое мгновением кажется лишь нам.
Скептики, безусловно, имеют свой взгляд на происходящее. По их мнению, это были просто какие-то эксперименты военных.
Читайте также: Ученые зафиксировали разумный сигнал из космоса
Ни в том, ни в другом случае мы узнать истину все равно не сможем, парируют на это независимые исследователи, однако следует учесть, что мы живем с вами в непростое время, накануне каких-то грандиозных планетарных изменений или даже катастроф. Поэтому появление НЛО, которых, согласитесь, стало просто очень много, кажется уже куда более правдоподобным явлением нашей жизни, чем военные испытания.
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