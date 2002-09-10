Раздел: Невероятное
В Новой Зеландии начали массово строить бункеры
Богатые американцы надеются пережить конец света в убежищах.
Богатейшие люди США, похоже, знают то, чего не знаем мы с вами. В последнее время американцы с огромным состоянием неожиданно начали скупать землю и недвижимость в Новой Зеландии. Более того, они принялись строить там суперсовременные бункеры - бомбоубежища, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Разумеется, конспирологи сразу выдвинули предположение, что толстосумы усиленно готовятся к некоей глобальной катастрофе. Речь может идти о ядерной войне, падении на Землю метеорита, приближении таинственной Нибиру, страшной эпидемии, восстании искусственного интеллекта и тому подобных ужасах, о которых в последнее время пишут и говорят практически все возможные СМИ.
По всей видимости, Новая Зеландия привлекает состоятельных американцев свой изолированностью, теоретически способной спасти людей в случае Апокалипсиса. Тем не менее, богачам уже не так-то легко осуществлять задуманное: огромный наплыв сюда американских денег привел к тому, что власти Новой Зеландии запретят в скором времени иноземцам приобретать недвижимость.
Правительство островного государства не может допустить, чтобы все лучшие места здесь были скуплены чужаками, и это очень правильная тактика.
Однако, как минимум, десяток предпринимателей из Кремниевой долины уже приобрели в текущем году землю в Новой Зеландии и возвели там 150-тонные бункеры, поручив эту работу известной компании «Rising S Company».
В случае какого-либо бедствия богатые калифорнийцы моментально позапрыгивают в свои частные самолеты и устремятся в Полинезию, где смогут переждать катастрофу практически в райских условиях. В Новой Зеландии, как известно, проживают всего 4,8 миллиона человек и в 6 раз больше овец. Страна славится изумительной природой, чистой экологией и либеральными политиками.
Примечательно, что бывший новозеландский премьер-министр Джон Кей сообщил недавно местным журналистам: "Наша страна является последней остановкой на пути в Антарктиду. Если мир начнет катиться в пропасть, многие люди помчатся именно сюда, чтобы переждать опасность в нашем буколическом раю".
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Но останется ли этот буколический рай в случае планетарной катастрофы райским местом, задаются вполне разумным вопросом многие пользователи Сети интернет? Не станет ли этот «островок безопасности» настоящим адом для тех, кто решит продлить агонию на Земле в случае ее восстания против нашей безумной цивилизации?
Богатейшие люди США, похоже, знают то, чего не знаем мы с вами. В последнее время американцы с огромным состоянием неожиданно начали скупать землю и недвижимость в Новой Зеландии. Более того, они принялись строить там суперсовременные бункеры - бомбоубежища, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Разумеется, конспирологи сразу выдвинули предположение, что толстосумы усиленно готовятся к некоей глобальной катастрофе. Речь может идти о ядерной войне, падении на Землю метеорита, приближении таинственной Нибиру, страшной эпидемии, восстании искусственного интеллекта и тому подобных ужасах, о которых в последнее время пишут и говорят практически все возможные СМИ.
По всей видимости, Новая Зеландия привлекает состоятельных американцев свой изолированностью, теоретически способной спасти людей в случае Апокалипсиса. Тем не менее, богачам уже не так-то легко осуществлять задуманное: огромный наплыв сюда американских денег привел к тому, что власти Новой Зеландии запретят в скором времени иноземцам приобретать недвижимость.
Правительство островного государства не может допустить, чтобы все лучшие места здесь были скуплены чужаками, и это очень правильная тактика.
Однако, как минимум, десяток предпринимателей из Кремниевой долины уже приобрели в текущем году землю в Новой Зеландии и возвели там 150-тонные бункеры, поручив эту работу известной компании «Rising S Company».
В случае какого-либо бедствия богатые калифорнийцы моментально позапрыгивают в свои частные самолеты и устремятся в Полинезию, где смогут переждать катастрофу практически в райских условиях. В Новой Зеландии, как известно, проживают всего 4,8 миллиона человек и в 6 раз больше овец. Страна славится изумительной природой, чистой экологией и либеральными политиками.
Примечательно, что бывший новозеландский премьер-министр Джон Кей сообщил недавно местным журналистам: "Наша страна является последней остановкой на пути в Антарктиду. Если мир начнет катиться в пропасть, многие люди помчатся именно сюда, чтобы переждать опасность в нашем буколическом раю".
Читайте также: Телепортация неизвестного объекта в небе попала на видео
Но останется ли этот буколический рай в случае планетарной катастрофы райским местом, задаются вполне разумным вопросом многие пользователи Сети интернет? Не станет ли этот «островок безопасности» настоящим адом для тех, кто решит продлить агонию на Земле в случае ее восстания против нашей безумной цивилизации?
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