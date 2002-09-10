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В США запретили поедание кошек и собак

В США запретили поедание кошек и собак Принятый закон имеет несколько исключений.

Американские законодатели одобрили необычный законопроект. Палата представителей конгресса США утвердила проект закона, запрещающий убийство и хранение кошек и собак с целью их дальнейшего употребления в пищу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Инициаторами законопроекта являются республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс.

За нарушение закона предусматривается штраф до $5 тысяч.

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Исключения, согласно документу, будут сделаны только для некоторых племён американских индейцев, которые убивают этих животных для проведения своих религиозных обрядов и церемоний.
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 Теги: США, кошки, собаки

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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