Раздел: Невероятное
В США запретили поедание кошек и собак
Принятый закон имеет несколько исключений.
Американские законодатели одобрили необычный законопроект. Палата представителей конгресса США утвердила проект закона, запрещающий убийство и хранение кошек и собак с целью их дальнейшего употребления в пищу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Инициаторами законопроекта являются республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс.
За нарушение закона предусматривается штраф до $5 тысяч.
Читайте также: Стало известно, как недостаток сна влияет на печень
Исключения, согласно документу, будут сделаны только для некоторых племён американских индейцев, которые убивают этих животных для проведения своих религиозных обрядов и церемоний.
Американские законодатели одобрили необычный законопроект. Палата представителей конгресса США утвердила проект закона, запрещающий убийство и хранение кошек и собак с целью их дальнейшего употребления в пищу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Инициаторами законопроекта являются республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс.
За нарушение закона предусматривается штраф до $5 тысяч.
Читайте также: Стало известно, как недостаток сна влияет на печень
Исключения, согласно документу, будут сделаны только для некоторых племён американских индейцев, которые убивают этих животных для проведения своих религиозных обрядов и церемоний.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
35
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил голубь, решивший прокатиться «автостопом»
- Курьезные фотки, на которых эмоции зашкаливают
- Смешные рекламные слоганы, которые с первого раза не понять
- Гриценко предложил "Гражданской позиции" и "Самопомичи" объединиться
- Художник развеселил весь мир прикольными иллюстрациями
- Стало известно, на кого обменяют Сущенко
- Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
- Отличные анекдоты, способные развеять осеннюю хандру
- Провал «Роскосмоса» высмеяли забавной карикатурой
- В Крыму по тревоге подняли боевые самолеты
- Згадаймо Івана Степановича
- Путин насмешил мир кулинарными "способностями"
- Определение гражданской войны
- Китаец стал жертвой необычного «ограбления»
- Пилот решил "взбодрить" пассажиров, купив пиццу на весь лайнер
- Пора признать все проблемы
- Хохма дня: свинья освоила скейтборд
- Сумеет ли «побить» доллар гривну
- В Саудовской Аравии единственная пчела сорвала мировой рекорд
- Россия: власть ведет себя как дура
- Сеть покорила «говорящая» собака из Японии
- Вибори на Донбасі: як повинна відреагувати Україна
- Реакцию медведей на большие «апартаменты» засняли на камеру
- Скрестили с Шойгу: в России отыскали «двойника» Путина
- «Освободители» намеренно обстреливали мирных жителей
- В Кремле придумали, как уничтожать Украину
- Прожорливая продавщица съела колбасы на 9 тысяч долларов
- Боевики на Донбассе усилили проверку на блокпостах
- Звернення до підозрюваних у справі Гандзюк
- В соцсетях оригинально высмеяли рекордное падение рубля
Оставьте свой комментарий