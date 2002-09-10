Раздел: Невероятное
Ученые создали различающего предметы робота
Чтобы робот обладал способностью распознавать вещи, их необходимо оснастить специальными программами.
Сотрудники Массачусетского технологического университета (MIT) разработали устройство, оснащенное искусственным интеллектом (ИИ), которое выделяется особой ловкостью и манипулирует предметами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученые создали различающего благодаря нейронной самообучающейся сети предметы робота и заставили его выполнять различные действия. Устройство способно поднять ботинок за задник, определить цвет вещи и отличить обувь от головного убора.
Созданием роботов с ИИ занимаются уже давно. На промышленных предприятиях трудятся подобные автоматизированные механизмы. Роботы прикручивают гайки на конвейере, чем избавляют людей от рутинных действий. Вот только подобные автоматы не способны отличить болты от мячиков.
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Чтобы робот обладал способностью распознавать вещи, их необходимо оснастить специальными программами, имеющими склонность к самообучению. Данный род приложений в настоящее время является еще далеким от совершенства, поэтому на выходе получается много ошибок. Американские ученые сделали еще один шаг на пути к созданию устройств, которые в будущем могут использовать в производстве вместо людей.
Сотрудники Массачусетского технологического университета (MIT) разработали устройство, оснащенное искусственным интеллектом (ИИ), которое выделяется особой ловкостью и манипулирует предметами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Ученые создали различающего благодаря нейронной самообучающейся сети предметы робота и заставили его выполнять различные действия. Устройство способно поднять ботинок за задник, определить цвет вещи и отличить обувь от головного убора.
Созданием роботов с ИИ занимаются уже давно. На промышленных предприятиях трудятся подобные автоматизированные механизмы. Роботы прикручивают гайки на конвейере, чем избавляют людей от рутинных действий. Вот только подобные автоматы не способны отличить болты от мячиков.
Читайте также: Ученые создали робота, который поможет человечеству покорить космос
Чтобы робот обладал способностью распознавать вещи, их необходимо оснастить специальными программами, имеющими склонность к самообучению. Данный род приложений в настоящее время является еще далеким от совершенства, поэтому на выходе получается много ошибок. Американские ученые сделали еще один шаг на пути к созданию устройств, которые в будущем могут использовать в производстве вместо людей.
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