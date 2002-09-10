Раздел: Невероятное
Черепахи в мире оказались в большой опасности
Более половины черепах под угрозой.
Американские ученые выяснили, что 61% видов черепах на Земле находятся под угрозой вымирания или уже вымерли. Это будет иметь серьезные экологические последствия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.
Черепахи существуют на Земле более 200 миллионов лет, они пережили даже падение метеорита, уничтожившего динозавров. Но сегодня из-за деятельности человека эти животные стоят перед угрозой исчезновения.
Главные причины такого положения - болезни, глобальное изменение климата, разрушение среды обитания. Кроме того, черепах массово отлавливают для употребления в пищу или содержания в неволе.
Так как черепахи поддерживают здоровье многих природных сред, включая пустыни, водно-болотные угодья, пресноводные и морские экосистемы, сокращение численности этих животных может иметь негативные последствия для многих других видов, включая людей.
Читайте также: Большой Барьерный риф глазами черепахи. Видео
Как сообщал Фокус, из всех видов фауны, когда-либо обитавших на Земле, 99% уже исчезли безвозвратно. Ученым известно, как минимум, о пяти периодах в истории планеты до появления человечества, когда вследствие резких изменений климата или природных катастроф животные массово вымирали. Прошлый завершился около 66 миллионов лет назад и стер с лица планеты динозавров. Некоторые ученые полагают, что следующей эпохи вымирания ждать не придется: за последнее столетие скорость исчезновения видов увеличилась более чем в 100 раз, по сравнению со временами, когда человечество еще не оказывало активного влияния на экосистемы планеты.
Американские ученые выяснили, что 61% видов черепах на Земле находятся под угрозой вымирания или уже вымерли. Это будет иметь серьезные экологические последствия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.
Черепахи существуют на Земле более 200 миллионов лет, они пережили даже падение метеорита, уничтожившего динозавров. Но сегодня из-за деятельности человека эти животные стоят перед угрозой исчезновения.
Главные причины такого положения - болезни, глобальное изменение климата, разрушение среды обитания. Кроме того, черепах массово отлавливают для употребления в пищу или содержания в неволе.
Так как черепахи поддерживают здоровье многих природных сред, включая пустыни, водно-болотные угодья, пресноводные и морские экосистемы, сокращение численности этих животных может иметь негативные последствия для многих других видов, включая людей.
Читайте также: Большой Барьерный риф глазами черепахи. Видео
Как сообщал Фокус, из всех видов фауны, когда-либо обитавших на Земле, 99% уже исчезли безвозвратно. Ученым известно, как минимум, о пяти периодах в истории планеты до появления человечества, когда вследствие резких изменений климата или природных катастроф животные массово вымирали. Прошлый завершился около 66 миллионов лет назад и стер с лица планеты динозавров. Некоторые ученые полагают, что следующей эпохи вымирания ждать не придется: за последнее столетие скорость исчезновения видов увеличилась более чем в 100 раз, по сравнению со временами, когда человечество еще не оказывало активного влияния на экосистемы планеты.
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