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Найдено сходство детей и обезьян

Найдено сходство детей и обезьянСпециалисты наблюдали за шимпанзе.

Дети в возрасте от одного до двух лет используют 52 жеста, из которых только два жеста не совпадают с теми, которые применяют гориллы и шимпанзе. К такому выводу пришли ученые из Университета Сент-Эндрюс, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Специалисты наблюдали за шимпанзе в их естественной среде обитания в Уганде, за детьми - в воспитательных учреждениях и дома. Также учитывались данные одного из предыдущих исследований о жестах горилл.

У детей ученые выделили 52 жеста. Оказалось, что шимпанзе используют 46 из них (89%), а вместе с гориллами - 50 жестов (96%).

Детеныши шимпанзе и дети для того, чтобы передать сообщение топают, хлопают, качают головой.

Ученые пришли к выводу, что совпадения указывают на то, что эти жесты были "унаследованы" от общего предка около шести миллионов лет назад.
Накануне стало известно, что потеря функциональности одного гена у предков человека несколько миллионов лет назад повлияла на множество характеристик современных людей. Одной из них стала возможность пробегать длительные дистанции.

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Ранее группа ученых из Китая клонировали макаку-крабоеда. Эксперимент впервые провели таким же способом, как с известной овечкой Долли. В знак национальной важности события обезьян назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа - от слова Zhonghua, обозначающего народ Китая.
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 Теги: дети, обезьяна

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Сегодня, 23:04 » Автор: Едгар Букмирза
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