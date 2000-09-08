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Найдено самое древнее пиво

Найдено самое древнее пивоСтупки содержали следы крахмала и фитолиты.

Археологи Стэнфордского университета (США) пришли к выводу, что возникновение практики пивоварения предшествовало выращиванию культурных злаковых растений и стало одной из причин развития сельского хозяйства и древних цивилизаций.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.

Исследователи проанализировали органические следы в каменных ступках, найденных в пещере Ракефет на северо-западе Израиля. Найденные здесь древние артефакты относятся к натуфийской культуре, которая существовала на территории Леванта в период мезолита (среднего каменного века), около 12 500-9500 лет до нашей эры. Оказалось, что натуфийцы, которые были охотниками-собирателями, умели варить пиво и использовали его как ритуальный напиток для почитания умерших.

Ступки содержали следы крахмала и фитолиты - микроскопические окаменелые останки растений. Это указывало на то, что натуфийцы использовали пшеницу и ячмень как ингредиенты для пивоварения. Этот процесс был трехступенчатым. Сначала злаки перерабатывали в солод путем проращивания зерен в воде и их последующего высушивания. Затем солод размельчали и нагревали, и, наконец, подвергали брожению.

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По мнению ученых, пивоварение стало причиной развития сельского хозяйства в регионе, поскольку натуфийцы стали активно выращивать злаковые культуры. В свою очередь, ритуалы с использование алкогольного напитка играли роль механизма социального регулирования в древних иерархических обществах.
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 Теги: пиво, Древность

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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