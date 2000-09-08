» » Ученые обнаружили братскую могилу возрастом 2000 лет
Раздел: Невероятное  
0

Ученые обнаружили братскую могилу возрастом 2000 лет

Ученые обнаружили братскую могилу возрастом 2000 летВ Дании археологи обнаружили тела варваров, которых убили римляне.

По оценкам ученых в братской могиле похоронили более сотни человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Костям 2000 лет. Находка показывает жестокие взаимоотношения между варварами и римлянами.

Историки предполагают, что римские легионеры убивали варваров после их поражения в битве.

Читайте также: Поисковики раскопали братскую могилу боевиков. Видео

Римская империя вошла в противоречие с многочисленными германскими племенами, которые стали на пути ее экспансии. В период упадка государства варвары начали наносить поражение своему противнику, что привело к краху империи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ученые, могила

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
     365
     0

Похожие новости по теме

В Кыргызстане ученые обнаружили древние артефакты В Кыргызстане ученые обнаружили древние артефакты

В ущелье раскопали могилу воина, которому 2,5 тыс. лет.

На Черкащине ученые раскопали могилу На Черкащине ученые раскопали могилу "ведьмы"

Ученые установили, что "ведьмой" была девушка возрастом до 25 лет

Археологи обнаружили останки воинов из Археологи обнаружили останки воинов из "Великой языческой армии"

Археологи обнаружили братскую могилу викингов

Ученые обнаружили древнейшую скифскую могилу Ученые обнаружили древнейшую скифскую могилу

Курган скифского царя обнаружили в российской республике Тыва.

Кровавые ритуалы: археологи нашли жуткую братскую могилу Кровавые ритуалы: археологи нашли жуткую братскую могилу

Загадочная могила обнаружена в Перу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх