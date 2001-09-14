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Археологи обнаружили древний клад

Археологи обнаружили древний кладНайденные монеты могут стоить миллионы долларов

Археологи на севере Италии, в городе Комо обнаружили настоящий клад. Так в бывшем театре Крессони нашлись древние римские монеты. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua

"Монеты, по крайней мере 300 из них, относятся к к временам поздней Римской империи и были найдены в банке в подвале театра", - говорят исследователи в сообщении. Также в банке был найден золотой слиток.

По мнению ученых, сокровища были закопаны в последние годы существования Римской империи, то есть более 1500 лет назад.

Министр культуры Альберто Бонисоли заявил, что еще неизвестно историческое и культурное значение находки, однако "открытие наполняет гордостью". Министерство не придает значения монетам, но итальянские СМИ предполагают, что они могут стоить миллионы долларов.

"Мы пока не можем точно оценить историческое значение находки, но это настоящий клад для наших археологов", - написал в Facebook министр культуры Италии Альберто Бонизоли.

На данный момент находки отправлены в реставрационную лабораторию для изучения.

Каменную амфору с римскими золотыми монетами V века нашли рабочие, работавшие над износом старого театра Кресон в Комо. Построен в 1870 году театр в начале ХХ века превратили в кинотеатр, который просуществовал до 1997 года.

Власти города решили снести здание, чтобы на ее месте построить жилой дом.

Правительство страны решило заморозить строительство и провести археологические раскопки, поскольку не исключено, что в этом месте могут находиться и другие сокровища.

После проведения необходимых мер монеты займут место в одном из музеев. Их стоимость у нумизматов оценивается в миллионы евро. Однако точную цену находки назвать пока сложно - к таким выводам пришел археолог Лука Ринальди.

Театр Крессони, который открылся в 1870 и закрылся в 1997 году, находится неподалеку от руин форума Комо - древнеримской центральной городской площади, где ученым ранее удалось обнаружить другие исторические важные артефакты.

Театр Крессони был открыт в 1870 году, а впоследствии модернизированный для показа кино. Закрытие состоялось 21 год назад. По замыслу властей, после сноса здания здесь планируется возведение элитных апартаментов.

Однако из-за обнаружения тайника запланированные работы приостановят на неопределенный срок.

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Так, ученые не исключают, что под руинами театра скрываются другие сокровища Древнего Рима.

Археологи обнаружили древний клад
Археологи обнаружили древний клад
Археологи обнаружили древний клад
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 Теги: клад, раскопки

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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