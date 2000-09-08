Раздел: Невероятное
Ученым впервые удалось вывести львят из пробирки
Впервые в мире на свет появились львята из пробирки
Учеными из Южно-Африканской республики впервые была проведена процедура искусственного оплодотворения больших кошек. Она оказалась успешной и в результате у львицы родились два детеныша, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com
Ветеринар Изабель Каллеальта рассказала, что эксперимент был очень увлекательным. Когда выяснилось, что самка беременна, все невероятно обрадовались. Ну а наблюдать рождение здоровых малышей для ученых было настоящим счастьем.
В будущем исследователи планируют применить искусственное оплодотворение к другим крупным животным из семейства кошачьих – тиграм и снежным барсам, которые также находятся под угрозой исчезновения.
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За последнюю четверть века, количество диких кошек в Африке вдвое уменьшилось. Причиной этому является браконьерство, болезни и экология. По мнению ученых, если дальнейшие эксперименты искусственного оплодотворения окажутся успешными, это поможет сохранить популяции диких животных.
Учеными из Южно-Африканской республики впервые была проведена процедура искусственного оплодотворения больших кошек. Она оказалась успешной и в результате у львицы родились два детеныша, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com
Ветеринар Изабель Каллеальта рассказала, что эксперимент был очень увлекательным. Когда выяснилось, что самка беременна, все невероятно обрадовались. Ну а наблюдать рождение здоровых малышей для ученых было настоящим счастьем.
В будущем исследователи планируют применить искусственное оплодотворение к другим крупным животным из семейства кошачьих – тиграм и снежным барсам, которые также находятся под угрозой исчезновения.
Читайте также: В Швейцарии ученым удалось вывести бактерии-киборги
За последнюю четверть века, количество диких кошек в Африке вдвое уменьшилось. Причиной этому является браконьерство, болезни и экология. По мнению ученых, если дальнейшие эксперименты искусственного оплодотворения окажутся успешными, это поможет сохранить популяции диких животных.
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