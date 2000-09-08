» » Ученые сделали неожиданное открытие о племени майя
Раздел: Невероятное  
0

Ученые сделали неожиданное открытие о племени майя

Ученые сделали неожиданное открытие о племени майяМайя использовали животных в своих мистических ритуалах

Слово «майя» означает иллюзию, видимость или «то, чего нет». То, что окружающий нас мир – майя, что он на самом деле иллюзорен и его просто нет – очень трудно понять обычному человеку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka

Индейцы майя, жившие в V-IX веках в долине Копан на территории современного Гондураса, создали целую сеть по торговле дикими животными. В захоронениях высокопоставленных майя были найдены останки животных, в том числе ягуаров, пум, оленей и крокодилов, которых, по-видимому, привозили из разных мест и использовали либо для ритуальных жертвоприношений, либо в качестве мяса и для выделки шкур.

Задолго до того, как испанские конкистадоры описали зоопарк ацтекского вождя Монтесумы, индейцы Мезоамерики держали в неволе диких животных. В одном из крупнейших городов региона, городе Теотиуакане, существовавшем примерно до 550 года нашей эры, приносили в жертву хищных животных: орлов, пум, ягуаров, гремучих змей.

Американские исследователи под руководством Навы Сугиямы (Nawa Sugiyama) из университета Джорджа Мейсона проанализировали останки животных из захоронений майя в городе Копан. Этот город, расположенный на западе современного Гондураса, в 426-822 годах был столицей одного из государств майя, царства Шукууп.

Здесь, в погребениях двух правителей страны, шамана, а также под алтарем, на котором совершались жертвоприношения, были найдены останки многочисленных диких животных. Среди них были скелеты или отдельные кости ягуаров, пум, более мелких кошачьих, возможно, оцелотов и ягуарунди, оленей, крокодилов, сов и колпиц. Один из правителей и шаман жили в первой половине V века, второй правитель – приблизительно в 625-695 годах, а алтарь был построен во второй половине VIII века.

Исследователи проанализировали соотношения изотопов углерода, азота и кислорода в останках крокодила, ягуара, пумы, совы, колпицы, трех оленей и нескольких неопознанных видов кошачьих, а также домашней индейки из разных захоронений и из-под алтаря. Соотношения изотопов углерода и азота позволяют определить рацион животного, в том числе кормили ли его кукурузой, которую выращивали индейцы, а также рыбой и морепродуктами. По соотношению изотопов кислорода можно выяснить, из какой местности произошло животное.

По результатам изотопного анализа оказалось, что некоторых кошачьих, в том числе пуму и ягуара, обильно кормили кукурузой (а не животными, которым давали кукурузу). При этом следов содержания в неволе на скелетах животных не было. Другие кошки питались, в основном дичью. Соотношение изотопов кислорода показало, что некоторых животных привозили в Копан не только из окружающей город долины, но и из других районов страны.

Читайте также: Ученые воссоздали лицо женщины племени майя. Фото

Открытие также говорит о том, что майя пытались одомашнить «диких кошек». Исследование останков оленей, найденных в гробнице, показало, что они происходили из других регионов Южной Америки. Это может свидетельствовать об обширной торговле животными, мехами и шкурами, что до сих пор тоже ставилось под сомнение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Майя, ученые

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:44 » Автор: Татьяна Ларина
     1481
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, каких животных приручали древние майя Стало известно, каких животных приручали древние майя

Больших кошек держали ради статуса.

Ученые показали, как выглядели женщины из древнего племени Майя Ученые показали, как выглядели женщины из древнего племени Майя

Ученые реконструировали лицо женщины из племени Майя по останкам, которые пролежали на дне подводной пещеры около 14 тыс. лет.

Учёные обнаружили город майя, состоящий из 60 тысяч построек Учёные обнаружили город майя, состоящий из 60 тысяч построек

Затерянный мегаполис был обнаружен благодаря применению современных технологий.

Обнаружены десятки ранее неизвестных городов майя Обнаружены десятки ранее неизвестных городов майя

Артефакты исчезнувшей цивилизации найдены на северо-востоке Гватемалы.

Ученые: индейцы майя общались с инопланетянами Ученые: индейцы майя общались с инопланетянами

В Мексике нашли таинственную статую времен майя.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх