Раздел: Невероятное
Ученые сделали неожиданное открытие о племени майя
Майя использовали животных в своих мистических ритуалах
Слово «майя» означает иллюзию, видимость или «то, чего нет». То, что окружающий нас мир – майя, что он на самом деле иллюзорен и его просто нет – очень трудно понять обычному человеку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Индейцы майя, жившие в V-IX веках в долине Копан на территории современного Гондураса, создали целую сеть по торговле дикими животными. В захоронениях высокопоставленных майя были найдены останки животных, в том числе ягуаров, пум, оленей и крокодилов, которых, по-видимому, привозили из разных мест и использовали либо для ритуальных жертвоприношений, либо в качестве мяса и для выделки шкур.
Задолго до того, как испанские конкистадоры описали зоопарк ацтекского вождя Монтесумы, индейцы Мезоамерики держали в неволе диких животных. В одном из крупнейших городов региона, городе Теотиуакане, существовавшем примерно до 550 года нашей эры, приносили в жертву хищных животных: орлов, пум, ягуаров, гремучих змей.
Американские исследователи под руководством Навы Сугиямы (Nawa Sugiyama) из университета Джорджа Мейсона проанализировали останки животных из захоронений майя в городе Копан. Этот город, расположенный на западе современного Гондураса, в 426-822 годах был столицей одного из государств майя, царства Шукууп.
Здесь, в погребениях двух правителей страны, шамана, а также под алтарем, на котором совершались жертвоприношения, были найдены останки многочисленных диких животных. Среди них были скелеты или отдельные кости ягуаров, пум, более мелких кошачьих, возможно, оцелотов и ягуарунди, оленей, крокодилов, сов и колпиц. Один из правителей и шаман жили в первой половине V века, второй правитель – приблизительно в 625-695 годах, а алтарь был построен во второй половине VIII века.
Исследователи проанализировали соотношения изотопов углерода, азота и кислорода в останках крокодила, ягуара, пумы, совы, колпицы, трех оленей и нескольких неопознанных видов кошачьих, а также домашней индейки из разных захоронений и из-под алтаря. Соотношения изотопов углерода и азота позволяют определить рацион животного, в том числе кормили ли его кукурузой, которую выращивали индейцы, а также рыбой и морепродуктами. По соотношению изотопов кислорода можно выяснить, из какой местности произошло животное.
По результатам изотопного анализа оказалось, что некоторых кошачьих, в том числе пуму и ягуара, обильно кормили кукурузой (а не животными, которым давали кукурузу). При этом следов содержания в неволе на скелетах животных не было. Другие кошки питались, в основном дичью. Соотношение изотопов кислорода показало, что некоторых животных привозили в Копан не только из окружающей город долины, но и из других районов страны.
Читайте также: Ученые воссоздали лицо женщины племени майя. Фото
Открытие также говорит о том, что майя пытались одомашнить «диких кошек». Исследование останков оленей, найденных в гробнице, показало, что они происходили из других регионов Южной Америки. Это может свидетельствовать об обширной торговле животными, мехами и шкурами, что до сих пор тоже ставилось под сомнение.
Слово «майя» означает иллюзию, видимость или «то, чего нет». То, что окружающий нас мир – майя, что он на самом деле иллюзорен и его просто нет – очень трудно понять обычному человеку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Индейцы майя, жившие в V-IX веках в долине Копан на территории современного Гондураса, создали целую сеть по торговле дикими животными. В захоронениях высокопоставленных майя были найдены останки животных, в том числе ягуаров, пум, оленей и крокодилов, которых, по-видимому, привозили из разных мест и использовали либо для ритуальных жертвоприношений, либо в качестве мяса и для выделки шкур.
Задолго до того, как испанские конкистадоры описали зоопарк ацтекского вождя Монтесумы, индейцы Мезоамерики держали в неволе диких животных. В одном из крупнейших городов региона, городе Теотиуакане, существовавшем примерно до 550 года нашей эры, приносили в жертву хищных животных: орлов, пум, ягуаров, гремучих змей.
Американские исследователи под руководством Навы Сугиямы (Nawa Sugiyama) из университета Джорджа Мейсона проанализировали останки животных из захоронений майя в городе Копан. Этот город, расположенный на западе современного Гондураса, в 426-822 годах был столицей одного из государств майя, царства Шукууп.
Здесь, в погребениях двух правителей страны, шамана, а также под алтарем, на котором совершались жертвоприношения, были найдены останки многочисленных диких животных. Среди них были скелеты или отдельные кости ягуаров, пум, более мелких кошачьих, возможно, оцелотов и ягуарунди, оленей, крокодилов, сов и колпиц. Один из правителей и шаман жили в первой половине V века, второй правитель – приблизительно в 625-695 годах, а алтарь был построен во второй половине VIII века.
Исследователи проанализировали соотношения изотопов углерода, азота и кислорода в останках крокодила, ягуара, пумы, совы, колпицы, трех оленей и нескольких неопознанных видов кошачьих, а также домашней индейки из разных захоронений и из-под алтаря. Соотношения изотопов углерода и азота позволяют определить рацион животного, в том числе кормили ли его кукурузой, которую выращивали индейцы, а также рыбой и морепродуктами. По соотношению изотопов кислорода можно выяснить, из какой местности произошло животное.
По результатам изотопного анализа оказалось, что некоторых кошачьих, в том числе пуму и ягуара, обильно кормили кукурузой (а не животными, которым давали кукурузу). При этом следов содержания в неволе на скелетах животных не было. Другие кошки питались, в основном дичью. Соотношение изотопов кислорода показало, что некоторых животных привозили в Копан не только из окружающей город долины, но и из других районов страны.
Читайте также: Ученые воссоздали лицо женщины племени майя. Фото
Открытие также говорит о том, что майя пытались одомашнить «диких кошек». Исследование останков оленей, найденных в гробнице, показало, что они происходили из других регионов Южной Америки. Это может свидетельствовать об обширной торговле животными, мехами и шкурами, что до сих пор тоже ставилось под сомнение.
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