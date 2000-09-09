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Раздел: Невероятное  
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На космические снимки Антарктиды попали необычные объекты

На космические снимки Антарктиды попали необычные объекты Происхождение больших образований на поверхности континента пока неизвестно.

Таяние вековых льдов открывает таинственные объекты. Так, недавно виртуальные исследователи на снимках антарктической местности заметили два странных объекта, показавшихся изо льда. Замеченные объекты отличались приличными габаритами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Один обладает размерами 50х30 метров, а второй – 30х30 метров. Уфологи приписали объектам инопланетное происхождение. Расстояние между предметами составило шесть километров.

Некоторые эксперты предполагают, что над оледеневшей местностью в прошлом потерпел крушение корабль пришельцев и его части остались на заснеженной территории.

Примечательно, что в Антарктиде регулярно находят те или иные загадочные объекты или конструкции. Как предполагают ученые, раньше на этой местности могла успешно существовать высокоразвитая цивилизация.

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Из-за изменения климата произошло оледенение материка, и все жители погибли. Здесь важно отметить, что это только предположения, а не истина.

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 Теги: Антарктида, объекты

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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