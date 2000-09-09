Раздел: Невероятное
На дороге в Мексике засняли гигантского прямоходящего червя
Неизвестное существо переходило ночную дорогу.
Эрик Айван из мексиканского города Ла-Паса, штат Южная Нижняя Калифорния, утверждает, что стал несколько ночей назад свидетелем невероятной картины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам молодого человека, он ехал на велосипеде неподалеку от возвышенности Серро-де-ла-Калавера, когда фонарь его «железного коня» выхватил впереди на дороге предельно сюрреалистичное зрелище. Мексиканец уверяет, что проезжую часть пересекало крупное существо, похожее… на червя в человеческий рост!
Загадочный монстр, дескать, быстро сокращал сегменты своего блестящего тела, торопливо перемещаясь по дороге. Тем не менее, он двигался не ползком, как обычный червяк, а вертикально, использую свой задний конец словно ногу. Пораженный Эрик сразу затормозил и успел единожды сфотографировать тварь на камеру смартфона, прежде чем чудище скрылось в расщелинах скал на противоположной стороне дороги.
Вернувшись домой, Айван сразу выложил полученный кадр в «Фейсбук».
В подписи к снимку молодой человек подчеркнул, что и прежде наблюдал в Ла-Пасе загадочные явления, катаясь здесь по ночам на велосипеде. К примеру, однажды он лицезрел в небе странные огни, а в другой раз слышал пугающий нечеловеческий плач из темной рощи.
Правда, теперь на страничке Эрика уже не найти фото червя-великана и сопутствовавшей ему информации. То ли мужчина удалил материал из «Фейсбука» (если так, то интересно, почему), то ли выставил настройки приватности, ограничив круг лиц с доступом к посту. По мнению критиков, мексиканец испугался, что его ложь слишком быстро и широко распространилась по Интернету, и поспешил удалить свою мистификацию. Скептики убеждены, что перед нами всего лишь частичка грязи или пыли на объективе камеры, а Айван потом просто сочинил всю эту историю про загадочного криптида.
Тем не менее, другие пользователи Всемирной паутины всецело верят в правдивость слов мексиканца. Некоторые жители Ла-Паса пишут, что недавно здесь прошли сильные дожди, и это могло побудить таинственное создание выйти из моря. Насколько видно на снимке, дорога как раз проходит прямо возле воды.
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Кстати, среди верующих в такие чудеса немало тех, кто сам хоть раз в жизни сталкивался с нечто подобным – мир наш далеко не столь прост и очевиден, как нас учат в школе с детских лет…
Эрик Айван из мексиканского города Ла-Паса, штат Южная Нижняя Калифорния, утверждает, что стал несколько ночей назад свидетелем невероятной картины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
По словам молодого человека, он ехал на велосипеде неподалеку от возвышенности Серро-де-ла-Калавера, когда фонарь его «железного коня» выхватил впереди на дороге предельно сюрреалистичное зрелище. Мексиканец уверяет, что проезжую часть пересекало крупное существо, похожее… на червя в человеческий рост!
Загадочный монстр, дескать, быстро сокращал сегменты своего блестящего тела, торопливо перемещаясь по дороге. Тем не менее, он двигался не ползком, как обычный червяк, а вертикально, использую свой задний конец словно ногу. Пораженный Эрик сразу затормозил и успел единожды сфотографировать тварь на камеру смартфона, прежде чем чудище скрылось в расщелинах скал на противоположной стороне дороги.
Вернувшись домой, Айван сразу выложил полученный кадр в «Фейсбук».
В подписи к снимку молодой человек подчеркнул, что и прежде наблюдал в Ла-Пасе загадочные явления, катаясь здесь по ночам на велосипеде. К примеру, однажды он лицезрел в небе странные огни, а в другой раз слышал пугающий нечеловеческий плач из темной рощи.
Правда, теперь на страничке Эрика уже не найти фото червя-великана и сопутствовавшей ему информации. То ли мужчина удалил материал из «Фейсбука» (если так, то интересно, почему), то ли выставил настройки приватности, ограничив круг лиц с доступом к посту. По мнению критиков, мексиканец испугался, что его ложь слишком быстро и широко распространилась по Интернету, и поспешил удалить свою мистификацию. Скептики убеждены, что перед нами всего лишь частичка грязи или пыли на объективе камеры, а Айван потом просто сочинил всю эту историю про загадочного криптида.
Тем не менее, другие пользователи Всемирной паутины всецело верят в правдивость слов мексиканца. Некоторые жители Ла-Паса пишут, что недавно здесь прошли сильные дожди, и это могло побудить таинственное создание выйти из моря. Насколько видно на снимке, дорога как раз проходит прямо возле воды.
Читайте также: Американские спецслужбы неожиданно закрыли одну из обсерваторий
Кстати, среди верующих в такие чудеса немало тех, кто сам хоть раз в жизни сталкивался с нечто подобным – мир наш далеко не столь прост и очевиден, как нас учат в школе с детских лет…
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