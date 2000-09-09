Раздел: Невероятное
Россиянин предсказал конец света, который начнется с его страны
Причиной катаклизма станут изменения климата.
В сети появлялось немало пророчеств от известных и не очень известных. Некоторые версии Армагеддона настолько сильно отличаются, что люди вообще перестают верить тем или иным сюжетам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Некоторые данные о будущем публикуют также мудрецы, информация которых основывается на священных писаниях. К таким мудрецам относится Алексий Пензенский.
Мужчина поведал, чего ждать человечеству в будущем и какие беды произойдут. Согласно его словам, апокалипсис для России и других стран уже близок: первые «выстрелы» случатся в этом году. Так, из оборота выведутся обычные бумажные деньги, все станут пользоваться исключительно электронными средствами. Люди получат метку «666», в государство придут голод и катастрофы, вызванные переменой климата.
Старец заявляет, что таким образом будет происходить очищение мира от неправедных. При этом он уточнил, что подвергнутся испытаниям также и верующие люди. Они смогут укрыться от преследования в лесах и глубинках страны. Спасутся только граждане из провинции.
Читайте также: На дороге в Мексике засняли гигантского прямоходящего червя
Алексий отметил, что в храмах спасения не будет. Там со временем будет править дьявольщина. Дабы попасть в рай, людям придется усердно молиться как за себя, так и за близких.
В сети появлялось немало пророчеств от известных и не очень известных. Некоторые версии Армагеддона настолько сильно отличаются, что люди вообще перестают верить тем или иным сюжетам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Некоторые данные о будущем публикуют также мудрецы, информация которых основывается на священных писаниях. К таким мудрецам относится Алексий Пензенский.
Мужчина поведал, чего ждать человечеству в будущем и какие беды произойдут. Согласно его словам, апокалипсис для России и других стран уже близок: первые «выстрелы» случатся в этом году. Так, из оборота выведутся обычные бумажные деньги, все станут пользоваться исключительно электронными средствами. Люди получат метку «666», в государство придут голод и катастрофы, вызванные переменой климата.
Старец заявляет, что таким образом будет происходить очищение мира от неправедных. При этом он уточнил, что подвергнутся испытаниям также и верующие люди. Они смогут укрыться от преследования в лесах и глубинках страны. Спасутся только граждане из провинции.
Читайте также: На дороге в Мексике засняли гигантского прямоходящего червя
Алексий отметил, что в храмах спасения не будет. Там со временем будет править дьявольщина. Дабы попасть в рай, людям придется усердно молиться как за себя, так и за близких.
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