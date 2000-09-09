В американском городе люди массово заявили о встрече с пришельцем

Сразу три человека обратились в полицию с сообщением о пришельце.



Маунт-Вернон это небольшой городок в штате Огайо, чье население составляет всего около 16 тысяч человек. Однако с августа 2018 года уже трое жителей этого городка сообщили о наблюдении странного тощего гуманоидного существа, возможно инопланетянина, сообщает



Первое сообщение о наблюдении в Маунт-Вернон загадочного существа было опубликовано 10 августа 2018 года на городском сайте. Причем там же был прикреплен рисунок очевидца, на котором было изображено существо с тонкими руками и ногами.



В заметке сообщается о том, что некий автомобилист 31 июля 2018 года примерно в 13 милях к северу от Маунт-Вернона увидел переходящее кукурузное поле тонкое существо ростом около 2 метров. Кожа существа была желтовато-коричневой, а его тело было совершенно безволосым.



"Тело было стройным и тонким и его руки-ноги тоже были очень тонкими. Шея тоже была как палочка, а голова овальная и вытянутая. Глаза его были совершенно черными. Эта тварь на большой скорости пересекла кукурузное поле, а потом в 2-3 шага перешла дорогу передо мной", - описал очевидец.



По словам водителя первой его мыслью было, что это просто олень, но потом до него дошло, что существо было двуногим. Далее мужчина связался с местным следователем Роном Макглоуном и рассказал ему об увиденном, но попросил не указывать его имя, так как он видимо побоялся насмешек.



Когда история дошла до шерифа округа Дэвида Шеффера, тот заявил, что ему самому никаких сообщений о наблюдении странных существ 30-31 июля не поступало.



Следующее свидетельство очевидец прислал на уфологический сайт MUFON. Странное существо он видел 17 августа:



"В тот день я поехал на отдых в парк "Wolf Run Park" и на протяжении всего моего похода по лесу мне казалось, что за мной кто-то следует. К вечеру я поехал обратно домой и включил яркие фары и свет тут же выхватил из темноты это существо.



Оно в тот же миг издало резкий странный звук, напомнивший мне вибрирующие крики велоцирапторов из фильма "Парк Юрского периода". Внешний вид его было сложно описать, но оно было голым и имело плавные (smooth) формы.



Когда я его увидел, я тут же достал свой iPhone 6, но не смог сделать снимок, заряд батареи резко упал, хотя до этого он был заряжен. Не сумев сделать снимок, я от страха развернул машину и постарался выбраться из этого парка как можно быстрее.



Позже я долго размышлял о том, что это было, особенно меня напугал его крик, он был очень жутким и я ощутил себя больным после того как услышал его, такого со мной ранее никогда не случалось".







Третье сообщение было прислано американскому исследователю странных существ Лону Стриклеру. Дата не указана и сообщение отправила дочь очевидца.



"Недавно моя мама, живущая в Маунт-Вернон, Огайо, позвонила мне и рассказала что видела как существо, похожее на инопланетянина прошло через подвал ее дома и исчезло. Она описывает его как высокого и тонкого с длинными руками и ногами. Лица его она не разглядела, так как видела его в профиль.



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По словам мамы он выглядел как пришелец с картинки. Любопытно, что моя мама не испытала при его наблюдении никаких негативных чувств, даже страха. По ее словам он просто пришел и ушел..." Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Маунт-Вернон это небольшой городок в штате Огайо, чье население составляет всего около 16 тысяч человек. Однако с августа 2018 года уже трое жителей этого городка сообщили о наблюдении странного тощего гуманоидного существа, возможно инопланетянина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости Первое сообщение о наблюдении в Маунт-Вернон загадочного существа было опубликовано 10 августа 2018 года на городском сайте. Причем там же был прикреплен рисунок очевидца, на котором было изображено существо с тонкими руками и ногами.В заметке сообщается о том, что некий автомобилист 31 июля 2018 года примерно в 13 милях к северу от Маунт-Вернона увидел переходящее кукурузное поле тонкое существо ростом около 2 метров. Кожа существа была желтовато-коричневой, а его тело было совершенно безволосым."Тело было стройным и тонким и его руки-ноги тоже были очень тонкими. Шея тоже была как палочка, а голова овальная и вытянутая. Глаза его были совершенно черными. Эта тварь на большой скорости пересекла кукурузное поле, а потом в 2-3 шага перешла дорогу передо мной", - описал очевидец.По словам водителя первой его мыслью было, что это просто олень, но потом до него дошло, что существо было двуногим. Далее мужчина связался с местным следователем Роном Макглоуном и рассказал ему об увиденном, но попросил не указывать его имя, так как он видимо побоялся насмешек.Когда история дошла до шерифа округа Дэвида Шеффера, тот заявил, что ему самому никаких сообщений о наблюдении странных существ 30-31 июля не поступало.Следующее свидетельство очевидец прислал на уфологический сайт MUFON. Странное существо он видел 17 августа:"В тот день я поехал на отдых в парк "Wolf Run Park" и на протяжении всего моего похода по лесу мне казалось, что за мной кто-то следует. К вечеру я поехал обратно домой и включил яркие фары и свет тут же выхватил из темноты это существо.Оно в тот же миг издало резкий странный звук, напомнивший мне вибрирующие крики велоцирапторов из фильма "Парк Юрского периода". Внешний вид его было сложно описать, но оно было голым и имело плавные (smooth) формы.Когда я его увидел, я тут же достал свой iPhone 6, но не смог сделать снимок, заряд батареи резко упал, хотя до этого он был заряжен. Не сумев сделать снимок, я от страха развернул машину и постарался выбраться из этого парка как можно быстрее.Позже я долго размышлял о том, что это было, особенно меня напугал его крик, он был очень жутким и я ощутил себя больным после того как услышал его, такого со мной ранее никогда не случалось".Третье сообщение было прислано американскому исследователю странных существ Лону Стриклеру. Дата не указана и сообщение отправила дочь очевидца."Недавно моя мама, живущая в Маунт-Вернон, Огайо, позвонила мне и рассказала что видела как существо, похожее на инопланетянина прошло через подвал ее дома и исчезло. Она описывает его как высокого и тонкого с длинными руками и ногами. Лица его она не разглядела, так как видела его в профиль.По словам мамы он выглядел как пришелец с картинки. Любопытно, что моя мама не испытала при его наблюдении никаких негативных чувств, даже страха. По ее словам он просто пришел и ушел..."



