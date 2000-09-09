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Раздел: Невероятное  
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Созданы «яйца дракона», предсказывающие извержение вулкана

Созданы «яйца дракона», предсказывающие извержение вулканаИсследователи могут в режиме реального времени получать информацию из эпицентра стихии.

Специальные жаростойкие датчики позволяют получить информацию из эпицентра стихии без риска для людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

В последнее время сейсмическая активность по всему земному шару привела к тому, что периодически внезапно происходят извержения крупных вулканов, что приводит к гибели людей. В этой связи учёные принялись разрабатывать действенные средства прогнозирования опасного явления, чтобы в будущем предотвратить возможные жертвы и разрушения.

Значительных успехов в данном направлении достигли британские учёные из Университета Бристоля, которые считают, что предскажут извержение вулкана посредством специального высокотехнологичного оборудования под названием «DRAGON EGGS». Используя «яйца дракона», исследователи могут в режиме реального времени получать информацию непосредственно из эпицентра стихии.

Подобный ультра-жаростойкий комплекс оснащен рядом современных датчиков температуры, влажности, вибраций и загомеров, способных спасти без преувеличения миллионы жизней. Доставить в нужную область «яйца дракона» могут специальные дроны. Это позволит не подвергать риску жизни сейсмологов и вулканологов.

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Датчики по умолчанию находятся в режиме ожидания, что позволяет экономить энергию. Когда же они ощущают внезапное, неожиданное повышение температуры или вибрации, они активизируются и начинают передачу данных об измнениях на станцию посредством беспроводной технологии связи.
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 Теги: Британия, ученые, предсказание, Извержение вулканов

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Сегодня, 13:59 » Автор: Алена Шимко
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