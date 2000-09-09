Раздел: Невероятное
Созданы «яйца дракона», предсказывающие извержение вулкана
Исследователи могут в режиме реального времени получать информацию из эпицентра стихии.
Специальные жаростойкие датчики позволяют получить информацию из эпицентра стихии без риска для людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В последнее время сейсмическая активность по всему земному шару привела к тому, что периодически внезапно происходят извержения крупных вулканов, что приводит к гибели людей. В этой связи учёные принялись разрабатывать действенные средства прогнозирования опасного явления, чтобы в будущем предотвратить возможные жертвы и разрушения.
Значительных успехов в данном направлении достигли британские учёные из Университета Бристоля, которые считают, что предскажут извержение вулкана посредством специального высокотехнологичного оборудования под названием «DRAGON EGGS». Используя «яйца дракона», исследователи могут в режиме реального времени получать информацию непосредственно из эпицентра стихии.
Подобный ультра-жаростойкий комплекс оснащен рядом современных датчиков температуры, влажности, вибраций и загомеров, способных спасти без преувеличения миллионы жизней. Доставить в нужную область «яйца дракона» могут специальные дроны. Это позволит не подвергать риску жизни сейсмологов и вулканологов.
Читайте также: Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Датчики по умолчанию находятся в режиме ожидания, что позволяет экономить энергию. Когда же они ощущают внезапное, неожиданное повышение температуры или вибрации, они активизируются и начинают передачу данных об измнениях на станцию посредством беспроводной технологии связи.
Специальные жаростойкие датчики позволяют получить информацию из эпицентра стихии без риска для людей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В последнее время сейсмическая активность по всему земному шару привела к тому, что периодически внезапно происходят извержения крупных вулканов, что приводит к гибели людей. В этой связи учёные принялись разрабатывать действенные средства прогнозирования опасного явления, чтобы в будущем предотвратить возможные жертвы и разрушения.
Значительных успехов в данном направлении достигли британские учёные из Университета Бристоля, которые считают, что предскажут извержение вулкана посредством специального высокотехнологичного оборудования под названием «DRAGON EGGS». Используя «яйца дракона», исследователи могут в режиме реального времени получать информацию непосредственно из эпицентра стихии.
Подобный ультра-жаростойкий комплекс оснащен рядом современных датчиков температуры, влажности, вибраций и загомеров, способных спасти без преувеличения миллионы жизней. Доставить в нужную область «яйца дракона» могут специальные дроны. Это позволит не подвергать риску жизни сейсмологов и вулканологов.
Читайте также: Последствия извержения вулкана показали в необычном фотопроекте. Фото
Датчики по умолчанию находятся в режиме ожидания, что позволяет экономить энергию. Когда же они ощущают внезапное, неожиданное повышение температуры или вибрации, они активизируются и начинают передачу данных об измнениях на станцию посредством беспроводной технологии связи.
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