» » В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Раздел: Невероятное  
0

В Англии нашли следы исчезнувшего континента

В Англии нашли следы исчезнувшего континентаАрморика является микроконтинентом.

Ученые Плимутского университета в Великобритании выяснили, что Британские острова были сформированы при слиянии не только двух микроконтинентов Авалонии и Лаурентии, но и еще одного - Арморики.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.

Арморика является микроконтинентом, который откололся от Гондваны к концу силурийского периода (около 419 миллионов лет назад), а затем столкнулся с суперконтинентом Лавруссией к концу каменноугольного периода (карбона) около 300 миллионов лет назад. Свое название микроконтинент получил от области на северо-западе Франции, которая содержит горные отложения, относящиеся к древней суше.

Геологи проанализировали минералогический состав пород в графствах Девон и Корнуолл (Англия). Они взяли образцы минералов, образовавшихся в результате вулканических процессов 300 миллионов лет назад, и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Кроме того, были определены соотношения изотопов стронция и неодима. Полученные результаты были сопоставлены с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.

Читайте также: В Тихом океане нашли странные следы

Оказалось, что характерные для Арморики горные породы, богатые оловом и вольфрамом, встречаются на юго-западе Англии и геологически связаны с Бретанью (регион на северо-западе Франции). Граница между Авалонией и Арморикой пролегает от устья реки Экс, которая впадает в залив Ла-Манша, до города Камелфорда на западе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Англия, континент

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
     69
     0

Похожие новости по теме

В Тихом океане нашли странные следы В Тихом океане нашли странные следы

Специалист склоняется к тому, что огромные отметины оставили киты.

Найдены останки самых древних микробов на Земле Найдены останки самых древних микробов на Земле

Жизнь существовала на Земле около 3,7 миллиарда лет назад.

Ученые нашли древнейшие следы на Земле Ученые нашли древнейшие следы на Земле

Животные жили на планете около 360 миллионов лет назад.

Ученые обнаружили древнейшие скалы на Земле Ученые обнаружили древнейшие скалы на Земле

В Канаде обнаружена земная кора времён образования планеты.

Обнаружены следы динозавров, которым почти 150 миллионов лет Обнаружены следы динозавров, которым почти 150 миллионов лет

Находка была обнаружена на скалах в округе Бицзе.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх