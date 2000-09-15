Раздел: Невероятное
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Арморика является микроконтинентом.
Ученые Плимутского университета в Великобритании выяснили, что Британские острова были сформированы при слиянии не только двух микроконтинентов Авалонии и Лаурентии, но и еще одного - Арморики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.
Арморика является микроконтинентом, который откололся от Гондваны к концу силурийского периода (около 419 миллионов лет назад), а затем столкнулся с суперконтинентом Лавруссией к концу каменноугольного периода (карбона) около 300 миллионов лет назад. Свое название микроконтинент получил от области на северо-западе Франции, которая содержит горные отложения, относящиеся к древней суше.
Геологи проанализировали минералогический состав пород в графствах Девон и Корнуолл (Англия). Они взяли образцы минералов, образовавшихся в результате вулканических процессов 300 миллионов лет назад, и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Кроме того, были определены соотношения изотопов стронция и неодима. Полученные результаты были сопоставлены с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.
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Оказалось, что характерные для Арморики горные породы, богатые оловом и вольфрамом, встречаются на юго-западе Англии и геологически связаны с Бретанью (регион на северо-западе Франции). Граница между Авалонией и Арморикой пролегает от устья реки Экс, которая впадает в залив Ла-Манша, до города Камелфорда на западе.
Ученые Плимутского университета в Великобритании выяснили, что Британские острова были сформированы при слиянии не только двух микроконтинентов Авалонии и Лаурентии, но и еще одного - Арморики.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Phys.org.
Арморика является микроконтинентом, который откололся от Гондваны к концу силурийского периода (около 419 миллионов лет назад), а затем столкнулся с суперконтинентом Лавруссией к концу каменноугольного периода (карбона) около 300 миллионов лет назад. Свое название микроконтинент получил от области на северо-западе Франции, которая содержит горные отложения, относящиеся к древней суше.
Геологи проанализировали минералогический состав пород в графствах Девон и Корнуолл (Англия). Они взяли образцы минералов, образовавшихся в результате вулканических процессов 300 миллионов лет назад, и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Кроме того, были определены соотношения изотопов стронция и неодима. Полученные результаты были сопоставлены с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.
Читайте также: В Тихом океане нашли странные следы
Оказалось, что характерные для Арморики горные породы, богатые оловом и вольфрамом, встречаются на юго-западе Англии и геологически связаны с Бретанью (регион на северо-западе Франции). Граница между Авалонией и Арморикой пролегает от устья реки Экс, которая впадает в залив Ла-Манша, до города Камелфорда на западе.
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