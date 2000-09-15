Раздел: Невероятное
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Астрономам стало известно о сверхмощной вспышке на Солнце.
В США при непонятных обстоятельствах закрылась обсерватория по изучению солнечных пятен на горе Сакраменто-Пик в Нью-Мексико. Отсутствие внятной информации на этот счет породило массу слухов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Space.com.
Высказываются версии, что астрономам якобы стало известно о сверхмощной вспышке на Солнце, но им приказано молчать, а также звучат предположения о том, что обсерватория была причастна к шпионажу и сейчас здесь идет расследование. Однако члены команды обсерватории уже опровергли одну из самых надуманных теорий.
«Телескоп не обнаруживал пришельцев», - заявил директор обсерватории Джеймс Макейтер. «Все данные будут опубликованы, - добавил он. - Ничто не утаивается и не засекречено».
Недавно стало известно, что 6 сентября принадлежащую Национальному научному фонду США обсерваторию закрыли на неопределенное время, а ее персонал, а также сотрудников расположенного по соседству почтового отделения эвакуировали.
Как пишет Space.com со ссылкой на осведомленные источники, расследованием "проблемы с безопасностью" в обсерватории занимается ФБР. Ее сотрудники ситуацию не комментируют.
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Однако Ассоциация университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями (The Association of Universities for Research in Astronomy - AURA), в чьем ведении находятся и сотрудники обсерватории, распространила заявление, где вскользь говорится о «проблеме с безопасностью». Кроме того и о том, что "было принято решение временно эвакуировать персонал в качестве меры предосторожности вплоть до соответствующего уведомления".
В США при непонятных обстоятельствах закрылась обсерватория по изучению солнечных пятен на горе Сакраменто-Пик в Нью-Мексико. Отсутствие внятной информации на этот счет породило массу слухов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Space.com.
Высказываются версии, что астрономам якобы стало известно о сверхмощной вспышке на Солнце, но им приказано молчать, а также звучат предположения о том, что обсерватория была причастна к шпионажу и сейчас здесь идет расследование. Однако члены команды обсерватории уже опровергли одну из самых надуманных теорий.
«Телескоп не обнаруживал пришельцев», - заявил директор обсерватории Джеймс Макейтер. «Все данные будут опубликованы, - добавил он. - Ничто не утаивается и не засекречено».
Недавно стало известно, что 6 сентября принадлежащую Национальному научному фонду США обсерваторию закрыли на неопределенное время, а ее персонал, а также сотрудников расположенного по соседству почтового отделения эвакуировали.
Как пишет Space.com со ссылкой на осведомленные источники, расследованием "проблемы с безопасностью" в обсерватории занимается ФБР. Ее сотрудники ситуацию не комментируют.
Читайте также: Российское МВД уличили в сокрытии негативных новостей во время ЧМ-2018
Однако Ассоциация университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями (The Association of Universities for Research in Astronomy - AURA), в чьем ведении находятся и сотрудники обсерватории, распространила заявление, где вскользь говорится о «проблеме с безопасностью». Кроме того и о том, что "было принято решение временно эвакуировать персонал в качестве меры предосторожности вплоть до соответствующего уведомления".
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