» » Мистическое кольцо Гитлера обнаружили в Австрии
Раздел: Невероятное  
0

Мистическое кольцо Гитлера обнаружили в Австрии

Мистическое кольцо Гитлера обнаружили в Австрии Украшение находится в частном музее.

Герхард Цаунер, австрийский коллекционер, рассказал журналистам об удивительной находке в озере Топлиц. Гражданин Австрии якобы выявил в водоеме кольцо, которое являлось собственностью самого Гитлера. На украшении из чистого серебра выгравированы череп и дата рождения фюрера – 20.04.1889 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как отметил Герхард, это кольцо когда-то входило в коллекцию бывшего лидера Германии, которая была украдена. Сейчас те или иные украшения находят по всей европейской территории. В 1959 году мужчина в этом же озере нашёл 72 млн фунтов фальшивых стерлингов. Деньги точно относились к эпохе нацистов.

Более шестидесяти лет Цаунер занимался поиском новых сокровищ, и вот удача улыбнулась ему. На данный момент коллекция Герхарда включает различные значки, оружие, взрывчатку и т.д.

Читайте также: Астрономы научились находить места, где рождаются звезды

Все перечисленные артефакты находятся в частном музее Герхарда.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Гитлер, кольцо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     136
     0

Похожие новости по теме

В Англии нашли древнее золотое украшение В Англии нашли древнее золотое украшение

Археолог нашел в поле кольцо времен Римской империи.

Зубы Гитлера раскрыли истинную причину смерти вождя нацистов Зубы Гитлера раскрыли истинную причину смерти вождя нацистов

Ученые исследовали останки Адольфа Гитлера.

Астрономы обнаружили у карликовой планеты Солнечной системы кольцо Астрономы обнаружили у карликовой планеты Солнечной системы кольцо

Ширина кольца карликовой планеты Хаумеа составляет 70 км, радиус - 2287 км.

Телохранитель поведал новые подробности смерти Гитлера Телохранитель поведал новые подробности смерти Гитлера

Телохранитель рассказал, как случайно стал свидетелем самоубийства Гитлера.

Англичанин нашел Кольцо Всевластия Англичанин нашел Кольцо Всевластия

Кладоискатель пытается продать найденное кольцо в музей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх