Раздел: Невероятное
Мистическое кольцо Гитлера обнаружили в Австрии
Украшение находится в частном музее.
Герхард Цаунер, австрийский коллекционер, рассказал журналистам об удивительной находке в озере Топлиц. Гражданин Австрии якобы выявил в водоеме кольцо, которое являлось собственностью самого Гитлера. На украшении из чистого серебра выгравированы череп и дата рождения фюрера – 20.04.1889 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметил Герхард, это кольцо когда-то входило в коллекцию бывшего лидера Германии, которая была украдена. Сейчас те или иные украшения находят по всей европейской территории. В 1959 году мужчина в этом же озере нашёл 72 млн фунтов фальшивых стерлингов. Деньги точно относились к эпохе нацистов.
Более шестидесяти лет Цаунер занимался поиском новых сокровищ, и вот удача улыбнулась ему. На данный момент коллекция Герхарда включает различные значки, оружие, взрывчатку и т.д.
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Все перечисленные артефакты находятся в частном музее Герхарда.
Герхард Цаунер, австрийский коллекционер, рассказал журналистам об удивительной находке в озере Топлиц. Гражданин Австрии якобы выявил в водоеме кольцо, которое являлось собственностью самого Гитлера. На украшении из чистого серебра выгравированы череп и дата рождения фюрера – 20.04.1889 год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметил Герхард, это кольцо когда-то входило в коллекцию бывшего лидера Германии, которая была украдена. Сейчас те или иные украшения находят по всей европейской территории. В 1959 году мужчина в этом же озере нашёл 72 млн фунтов фальшивых стерлингов. Деньги точно относились к эпохе нацистов.
Более шестидесяти лет Цаунер занимался поиском новых сокровищ, и вот удача улыбнулась ему. На данный момент коллекция Герхарда включает различные значки, оружие, взрывчатку и т.д.
Читайте также: Астрономы научились находить места, где рождаются звезды
Все перечисленные артефакты находятся в частном музее Герхарда.
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