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Гигантский червь в мозгу китайца стал причиной эпилептических припадков

Гигантский червь в мозгу китайца стал причиной эпилептических припадков Длина паразита составила 10 сантиметров.

26-летний житель Китая по фамилии Лю внезапно начал страдать от эпилептических припадков, которые становились все чаще. Мужчина живет в провинции Цзянси, и когда он обратился к местным врачам, у него ничего странного не нашли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Однако припадки становились все сильнее и тогда Лю поехал в ведущую клинику в Наньчане, где у него взяли много разных анализов, в том числе анализы крови. И один из них показал наличие в его организме паразитического ленточного червя вида Spirometra mansoni. Эти черви в организме человека обычно вызывают так называемый Спарганоз, который сопровождается крапивницей и образованием воспалительных процессов.

Причем это довольно редкое и малоизученное заболевание, за последние 65 лет подтверждено всего 300 случаев спарганоза, причем в основном его виновником становился близкий подвид червя Spirometra erinacei. Личинками ленточных червей из рода Spirometra человек заражается если пьет некипяченую воду из пруда или поедает сырое мясо лягушек, змей или диких животных, которые обитают рядом с водоемами со стоячей водой.

Проникновение личинок Spirometra mansoni в мозг человека крайне редкая аномалия. Последний такой случай был в 2014 году, когда в мозгу британца нашли 1-сантиметрового червяка. Но в случае с Лю все вышло куда серьезнее. Когда хирурги провели операцию, то вытащили из его мозга еще живого и извивающегося червя, длиной целых 10 см! Предполагается, что Лю заразился когда ел плохо прожаренное мясо диких животных.

Как сообщается в статье, в Китае существует огромная проблема с заболеваемостью глистами. В марте 2018 года хирурги удалили из организма женщины 13-сантиметрового червя, который прожил в ее теле не менее 5 лет и которым женщина заразилась после поедания сырого лягушачьего мяса. А год назад 13-летняя девочка потеряла сознание на полчаса, а когда ее обследовали в больнице, то нашли в ее мозге 25-сантиметрового червя, который жил в ней не менее 6 лет.

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По словам врачей множество китайцев живут в регионах, где вода плохого качества и где люди привыкли есть плохо прожареное мясо земноводных или полусырую рыбу.

Гигантский червь в мозгу китайца стал причиной эпилептических припадков
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 Теги: Китай, червь

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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