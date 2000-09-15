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Раздел: Невероятное  
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Ураган в США принесет десятки видов ядовитых змей

Ураган в США принесет десятки видов ядовитых змей Подобные случаи уже встречались ранее.

Эксперты определили, что ураган «Флоренс», который достигает Северной и Южной Каролины, может принести с собой не только разрушения, но и некоторых ядовитых рептилий – змей. По улицам штатов может ползать до 38 видов змей, стихия их подберет из болот и прудов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Тэд Боуман, работник зоопарка в Миртл-Бич, отмечает, что несколько капель яда земноводных способны разрушить ткани жертвы и вызвать внутренние кровотечения. Если врачи вовремя не среагируют, последует быстрая смерть.

Чиновники призывают людей пока что не выходить на улицу, особенно в зоны с обильной растительностью. Многие медицинские пункты закрыты, поэтому помощь пострадавшим оказывать практически некому. Если стычка со змеей все-таки произойдет, то следует сразу же позвонить на номер 911.

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В прошлом году во время урагана «Харви» жители Хьюстона находили у себя в домах особо опасных змей, огненных муравьев и даже небольших крокодилов. Все перечисленные животные являются представителями флоры и фауны двух Каролин.
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 Теги: ураган, змеи

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