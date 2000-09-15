Раздел: Невероятное
Найдены следы существования древних микроконтинентов
Соединение земель привело к формированию Британских островов.
Английские ученые утверждают, что Британские острова сформировались после слияния трех микроконтиненты Авалония, Лаурентиу и Арморики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
В исследовании приняли участие ученые Плимутского университета.
Микроконтинент Арморика образовался в конце силурийского периода в результате отделения от Гондваны (около 419 млн. лет назад), а затем позже, к концу каменноугольного периода (около 300 млн. лет назад) столкнулся с суперконтинентом Лавруссия.
Для анализа минералогического состава пород в графствах Корнуолл и Девон в Англии геологи взяли образцы минералов и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектрометрии. А еще были определены соотношение изотопов неодима и стронция. В результате было проведено сопоставление с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.
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Оказалось, что горные породы, характерные для Арморики, богатые оловом и вольфрамом. Они встречаются на юго-западе Англии и связаны геологически с французским регионом Бретанью. Граница между Арморикой и Авалонией пролегает от устья реки Экс (впадает в залив Ла-Манш) в город Камелфорд.
Английские ученые утверждают, что Британские острова сформировались после слияния трех микроконтиненты Авалония, Лаурентиу и Арморики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
В исследовании приняли участие ученые Плимутского университета.
Микроконтинент Арморика образовался в конце силурийского периода в результате отделения от Гондваны (около 419 млн. лет назад), а затем позже, к концу каменноугольного периода (около 300 млн. лет назад) столкнулся с суперконтинентом Лавруссия.
Для анализа минералогического состава пород в графствах Корнуолл и Девон в Англии геологи взяли образцы минералов и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектрометрии. А еще были определены соотношение изотопов неодима и стронция. В результате было проведено сопоставление с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.
Читайте также: Астрономы научились находить места, где рождаются звезды
Оказалось, что горные породы, характерные для Арморики, богатые оловом и вольфрамом. Они встречаются на юго-западе Англии и связаны геологически с французским регионом Бретанью. Граница между Арморикой и Авалонией пролегает от устья реки Экс (впадает в залив Ла-Манш) в город Камелфорд.
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