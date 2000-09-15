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Раздел: Невероятное  
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Найдены следы существования древних микроконтинентов

Найдены следы существования древних микроконтинентов Соединение земель привело к формированию Британских островов.

Английские ученые утверждают, что Британские острова сформировались после слияния трех микроконтиненты Авалония, Лаурентиу и Арморики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

В исследовании приняли участие ученые Плимутского университета.

Микроконтинент Арморика образовался в конце силурийского периода в результате отделения от Гондваны (около 419 млн. лет назад), а затем позже, к концу каменноугольного периода (около 300 млн. лет назад) столкнулся с суперконтинентом Лавруссия.

Для анализа минералогического состава пород в графствах Корнуолл и Девон в Англии геологи взяли образцы минералов и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектрометрии. А еще были определены соотношение изотопов неодима и стронция. В результате было проведено сопоставление с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.

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Оказалось, что горные породы, характерные для Арморики, богатые оловом и вольфрамом. Они встречаются на юго-западе Англии и связаны геологически с французским регионом Бретанью. Граница между Арморикой и Авалонией пролегает от устья реки Экс (впадает в залив Ла-Манш) в город Камелфорд.
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 Теги: континент, открытие

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