Ученые обнаружили алтарь древних майя

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Памятник Майя, описывающий историю давней войны за власть, был раскопан в Гватемале. Каменная плита, которая датируется 564 годом нашей эры, была найдена в небольшом туннеле, который примыкает к могиле древней королевы под храмом Майя в Peru-Waka. На плите шириной 1 м и почти 2 метра высотой в центре вырезано изображение