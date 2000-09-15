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Ученые обнаружили алтарь древних майя

Ученые обнаружили алтарь древних майяВозраст находки оценивается почти в 1500 лет.

Археологи обнаружили на севере Гватемалы алтарь майя, на который был нанесен текст, описывающий политику правителей Канульского царства в середине VI века. Описываемые на алтаре политические стратегии напоминают действие сериала "Игра престолов", передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA

Алтарь был найден среди джунглей в руинах храма древнего города Ла-Корона. Исследователи обнаружили плиту из известняка длиной 1,46 метра и шириной 1,2 метра, ее вес превышает тонну. Ученым удалось датировать образец майянского иероглифического письма 12 мая 544 года.

Письмена рассказывают о правителе Ла-Корона по имени Чак-Тук-Ичак, который "сидел и держал скипетр, на котором были изображены два бога-покровителя города". Некоторые другие артефакты указывают на то, что Чак-Тук-Ичак правил соседним городом, Эль Перу-Вака, примерно 20 лет спустя.

По словам ученых, находка свидетельствует о том, что династия правителей Кануля проводила успешную экспансию в земли, которые принадлежали Мутульскому царству. Они победили своих соперников в 562 году, что позволило им беспрепятственно править в майяских низменностях (юго-восточная часть Мезоамерики) в течение двух столетий.

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Ранее сообщалось о том, что ученые раскрыли тайну исчезновения цивилизации острова Пасхи. По мнению ученых, загадочная цивилизация, оставившая после себя множество каменных истуканов, не могла исчезнуть в результате военного конфликта.
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 Теги: Майя, алтарь

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