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Ученые сделали неожиданное открытие о Земле

Ученые сделали неожиданное открытие о ЗемлеЗемля может быть «живым организмом» - ученые

ЗемляПри этом она очень недовольна тем, как человечество пользуется её ресурсами в последнее время. Более того, как оно безрассудно относится к дальнейшему существованию планеты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Учёные ещё в 1980-х годах выдвинули теорию того, что Земля вполне может быть живым организмом. Более того, она, чем дальше, тем активнее выражает недовольство деятельностью человечества.

Впервые об этом было заявлено советскими экспертами Макаровым и Яницким. Они обнаружили наличие необъяснимых явлений в разломах коры. Это может стать перепадами интенсивности в функционирующем магнитном поле или в газовых концентрациях.

Учёные СССР предположили, что это поведение схоже с тем, которое демонстрирует «живой и дышащий» организм.

Множество современных учёных уже поддержали эту теорию. В частности, это Хартман и Карри, представляющие Великобританию.

Они придерживаются мнения, что Земля посредством этих трещин не просто дышит, но и передаёт сигналы другим космическим объектам. В том числе и о недовольстве теми разумными существами, которые её населяют.

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Не исключено, что многочисленные визиты инопланетян, наблюдающихся в последнее время, связаны с проведением инспекций.
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 Теги: ученые, Земля

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