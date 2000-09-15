» » В Крыму обнаружили останки древних животных
Раздел: Невероятное  
0

В Крыму обнаружили останки древних животных

В Крыму обнаружили останки древних животныхВ крымской пещере обнаружили останки древнего жирафа, дикобраза и слона

Во время исследования пещеры, которую обнаружили под одним из участков трассы «Таврида», нашли останки древнего жирафа, дикобраза и южного слона. Об этом рассказал ведущий методист музея зоологии КФУ им. Вернадского Дмитрий Старцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии

По его мнению, пещера была логовом древних хищников на протяжении нескольких тысячелетий. Предположительный возраст останков составляет от 800 тысяч до 2,5 миллиона лет.

Отмечается, что обнаруженные останки могут представить климатическую картину Крыма в древние времена.

По теме –​ Километровое логово гигантской гиены: что известно о найденной в Крыму пещере

Неизвестную ранее километровую карстовую пещеру с останками двух мамонтов обнаружили в Крыму в июле при строительстве трассы «Таврида». Палеонтологи нашли там кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных.

Читайте также: В Китае обнаружили останки древних людей-великанов

12 июня строители закрыли доступ в пещеру, объяснив это тем, что туда пытались забраться посторонние.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, пещеры

Загрузка...

Похожие новости по теме

Ученые обнаружили останки древнего существа Ученые обнаружили останки древнего существа

Археологи обнаружили скелет птицеподобного динозавра в Китае

В оккупированном Крыму археологи обнаружили кости удивительного существа В оккупированном Крыму археологи обнаружили кости удивительного существа

Это останки древней саблезубой кошки.

В Крыму во время строительства новой трассы нашли 80 древних артефактов В Крыму во время строительства новой трассы нашли 80 древних артефактов

Археологи обнаружили в аннексированном Крыму 80 археологических памятников, находящихся в зоне строительства трассы «Таврида».

В Мексике обнаружили останки уникального древнего животного В Мексике обнаружили останки уникального древнего животного

В Мексике ученые обнаружили останки животного – ленивца, который существовал на Земле около 10 тысяч лет назад.

В Китае обнаружили останки древних людей-великанов В Китае обнаружили останки древних людей-великанов

Люди, останки которых обнаружили археологи, жили на территории современного Китая около пяти тысяч лет назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх