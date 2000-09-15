Раздел: Невероятное
В Крыму обнаружили останки древних животных
В крымской пещере обнаружили останки древнего жирафа, дикобраза и слона
Во время исследования пещеры, которую обнаружили под одним из участков трассы «Таврида», нашли останки древнего жирафа, дикобраза и южного слона. Об этом рассказал ведущий методист музея зоологии КФУ им. Вернадского Дмитрий Старцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии
По его мнению, пещера была логовом древних хищников на протяжении нескольких тысячелетий. Предположительный возраст останков составляет от 800 тысяч до 2,5 миллиона лет.
Отмечается, что обнаруженные останки могут представить климатическую картину Крыма в древние времена.
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Неизвестную ранее километровую карстовую пещеру с останками двух мамонтов обнаружили в Крыму в июле при строительстве трассы «Таврида». Палеонтологи нашли там кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных.
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12 июня строители закрыли доступ в пещеру, объяснив это тем, что туда пытались забраться посторонние.
Во время исследования пещеры, которую обнаружили под одним из участков трассы «Таврида», нашли останки древнего жирафа, дикобраза и южного слона. Об этом рассказал ведущий методист музея зоологии КФУ им. Вернадского Дмитрий Старцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Крым.Реалии
По его мнению, пещера была логовом древних хищников на протяжении нескольких тысячелетий. Предположительный возраст останков составляет от 800 тысяч до 2,5 миллиона лет.
Отмечается, что обнаруженные останки могут представить климатическую картину Крыма в древние времена.
По теме – Километровое логово гигантской гиены: что известно о найденной в Крыму пещере
Неизвестную ранее километровую карстовую пещеру с останками двух мамонтов обнаружили в Крыму в июле при строительстве трассы «Таврида». Палеонтологи нашли там кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных.
Читайте также: В Китае обнаружили останки древних людей-великанов
12 июня строители закрыли доступ в пещеру, объяснив это тем, что туда пытались забраться посторонние.
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