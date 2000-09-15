Ученые выяснили, почему мы просыпаемся до звонка будильника

Неожиданное пробуждение по будильнику – всегда стресс для организма.



Кто из нас не просыпался ранним утром и с надежной не смотрел на будильник: вдруг до момента подъема остался еще хотя бы часик? Но как на зло вставать надо уже через несколько минут. Получается, наш организм сам работает как будильник, пишет



Мы являемся обладателями сложнейшей биологической системой, все процессы которой контролируются с помощью мозга. В одной из его областей – гипоталамусе – находится так называемое супрахиазмотическое ядро, которое регулирует наши биологические часы – циркадные ритмы.



Циркадные ритмы есть у всех живых организмов на нашей планете. Они контролируют интенсивность различных биологических процессов, например, выработку гормонов. Чаще всего циркадные ритмы привязаны к смене дня и ночи, но наш организм в том числе умеет очень хорошо подстраиваться под ежедневную рутину, «запоминая» по своим биологическим часам моменты, когда мы встаем и когда ложимся спать.



Большую роль в смене цикла «спать-бодрствовать» играет белок PER1. Когда его уровень в организме падает, наше сердцебиение замедляется, а уровень давления и температуры падает. Именно это и происходит в процессе сна. После пробуждения уровень повышается, «разгоняя» биологические процессы организма – мы чувствуем себя бодрее.



Неожиданное пробуждение по будильнику – всегда стресс для организма. Чтобы сделать его хотя бы немного меньше, организм начинает подстраивать циркадный ритм выработки белка PER1 под время звона будильника. Так наше тело старается сделать для себя стресс раннего пробуждения не столь сильным: еще во сне постепенно увеличивается сердечный ритм, давление, повышается гормональный фон. Со временем мозг настолько точно подстраивается под время пробуждения, что мы открываем глаза за несколько минут до звонка будильника.



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Прислушайтесь к себе: в эти моменты мы чувствуем себя намного бодрее, чем если бы проснулись от его звона. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Кто из нас не просыпался ранним утром и с надежной не смотрел на будильник: вдруг до момента подъема остался еще хотя бы часик? Но как на зло вставать надо уже через несколько минут. Получается, наш организм сам работает как будильник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ChangeUA Мы являемся обладателями сложнейшей биологической системой, все процессы которой контролируются с помощью мозга. В одной из его областей – гипоталамусе – находится так называемое супрахиазмотическое ядро, которое регулирует наши биологические часы – циркадные ритмы.Циркадные ритмы есть у всех живых организмов на нашей планете. Они контролируют интенсивность различных биологических процессов, например, выработку гормонов. Чаще всего циркадные ритмы привязаны к смене дня и ночи, но наш организм в том числе умеет очень хорошо подстраиваться под ежедневную рутину, «запоминая» по своим биологическим часам моменты, когда мы встаем и когда ложимся спать.Большую роль в смене цикла «спать-бодрствовать» играет белок PER1. Когда его уровень в организме падает, наше сердцебиение замедляется, а уровень давления и температуры падает. Именно это и происходит в процессе сна. После пробуждения уровень повышается, «разгоняя» биологические процессы организма – мы чувствуем себя бодрее.Неожиданное пробуждение по будильнику – всегда стресс для организма. Чтобы сделать его хотя бы немного меньше, организм начинает подстраивать циркадный ритм выработки белка PER1 под время звона будильника. Так наше тело старается сделать для себя стресс раннего пробуждения не столь сильным: еще во сне постепенно увеличивается сердечный ритм, давление, повышается гормональный фон. Со временем мозг настолько точно подстраивается под время пробуждения, что мы открываем глаза за несколько минут до звонка будильника.Прислушайтесь к себе: в эти моменты мы чувствуем себя намного бодрее, чем если бы проснулись от его звона.



