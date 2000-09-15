» » Ученые зафиксировали новый температурный рекорд на планете
Раздел: Невероятное  
0

Ученые зафиксировали новый температурный рекорд на планете

Ученые зафиксировали новый температурный рекорд на планетеПрошедший август стал пятым самым тёплым на планете за всю историю наблюдений.

Август 2018 года стал одним из самых жарким за историю наблюдений, от жары больше всего пострадала Северная Европа, Австралия и Южная Африка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Прошедший август стал пятым самым тёплым на планете за всю историю наблюдений. В обоих полярных регионах уровень ледяного покрова опустился ниже средних значений. Особенно засушливым это лето оказалось в Северной Европе, Австралии и Южной Африке.

Сильные наводнения произошли в Китае и Индии, где под водой оказались громадные территории. Смертоносный тайфун посеял хаос в Японии и Корее. На Гавайские острова обрушился тропический штормю

В Южной Европе август выдался более дождливым, чем обычно. В Италии 11 туристов погибли при внезапном наводнении в ущелье. Между тем сильная жара весной и летом привела к засухе в Северной Европе. Местные фермеры в отчаянии, поскольку урожаи упали, и не хватает кормов для крупного рогатого скота.

Читайте также: В Португалии зафиксировали новый температурный рекорд

Прошедший период с апреля по август оказался для континента самым тёплым. При этом август стал третьим за этот год месяцем с исключительно высокими температурами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: температура, рекорд

Загрузка...

Похожие новости по теме

Ученые назвали самый теплый год за всю историю наблюдений Ученые назвали самый теплый год за всю историю наблюдений

Им стал прошлый, 2016-й год

2016 год ученые признали самым жарким за всю историю наблюдений 2016 год ученые признали самым жарким за всю историю наблюдений

Как отмечают специалисты, он побил температурный рекорд за все время наблюдений.

В Антарктиде обнаружена огромная трещина В Антарктиде обнаружена огромная трещина

С марта по август 2016 года ее длина выросла на 22 километра.

В Кувейте зафиксировали самый жаркий день за всю историю Земли В Кувейте зафиксировали самый жаркий день за всю историю Земли

21 июля в Кувейте зафиксировали как самый жаркий день на планете Земля за всё время, когда человечество измеряет температуру воздуха.

Лето 2016 станет самым жарким за всю историю, - ученые Лето 2016 станет самым жарким за всю историю, - ученые

Ученые утверждают, что лето 2016 побьет все рекорды жары.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх