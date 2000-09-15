Раздел: Невероятное
Ученые зафиксировали новый температурный рекорд на планете
Прошедший август стал пятым самым тёплым на планете за всю историю наблюдений.
Август 2018 года стал одним из самых жарким за историю наблюдений, от жары больше всего пострадала Северная Европа, Австралия и Южная Африка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Прошедший август стал пятым самым тёплым на планете за всю историю наблюдений. В обоих полярных регионах уровень ледяного покрова опустился ниже средних значений. Особенно засушливым это лето оказалось в Северной Европе, Австралии и Южной Африке.
Сильные наводнения произошли в Китае и Индии, где под водой оказались громадные территории. Смертоносный тайфун посеял хаос в Японии и Корее. На Гавайские острова обрушился тропический штормю
В Южной Европе август выдался более дождливым, чем обычно. В Италии 11 туристов погибли при внезапном наводнении в ущелье. Между тем сильная жара весной и летом привела к засухе в Северной Европе. Местные фермеры в отчаянии, поскольку урожаи упали, и не хватает кормов для крупного рогатого скота.
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Прошедший период с апреля по август оказался для континента самым тёплым. При этом август стал третьим за этот год месяцем с исключительно высокими температурами.
Август 2018 года стал одним из самых жарким за историю наблюдений, от жары больше всего пострадала Северная Европа, Австралия и Южная Африка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Прошедший август стал пятым самым тёплым на планете за всю историю наблюдений. В обоих полярных регионах уровень ледяного покрова опустился ниже средних значений. Особенно засушливым это лето оказалось в Северной Европе, Австралии и Южной Африке.
Сильные наводнения произошли в Китае и Индии, где под водой оказались громадные территории. Смертоносный тайфун посеял хаос в Японии и Корее. На Гавайские острова обрушился тропический штормю
В Южной Европе август выдался более дождливым, чем обычно. В Италии 11 туристов погибли при внезапном наводнении в ущелье. Между тем сильная жара весной и летом привела к засухе в Северной Европе. Местные фермеры в отчаянии, поскольку урожаи упали, и не хватает кормов для крупного рогатого скота.
Читайте также: В Португалии зафиксировали новый температурный рекорд
Прошедший период с апреля по август оказался для континента самым тёплым. При этом август стал третьим за этот год месяцем с исключительно высокими температурами.
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