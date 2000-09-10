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На островах Земли Франца-Иосифа нашли пластиковый мусор местного происхождения

На островах Земли Франца-Иосифа нашли пластиковый мусор местного происхожденияЭкспедиция "Открытый Океан: Архипелаги Арктики - 2018" обнаружила пластиковый мусор в глубине северных островов Земля Франца-Иосифа.

На островах Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) растет новая угроза экологии, констатируют ученые по итогам экспедиции "Открытый Океан: Архипелаги Арктики - 2018" на яхте Alter Ego в Арктику, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

По словам кандидата биологических наук, представителя общественной организации "Ассоциация "Морское наследие: исследуем и сохраним" Марии Гаврило, обследование арктических островов вновь обнаружило микро- и макро-пластик, в том числе от промысловых судов. Его приносит на ЗФИ течениями из более южных широт. Однако сейчас ученые начали находить местный мусор. Теорию местного происхождения пластика подтверждал тот факт, то этот мусор находился в глубине островов, где исключено влияние течений.

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"Есть однозначно местные источники (мусора). Это суда, работающие в районе, бытовые вещи, которыми явно пользуются люди на берегах", - рассказала М.Гаврило журналистам."Нужно менять стереотипы поведения и стереотипы отношения к быту - просто не возить с собой пластиковую упаковку в таком количестве... Проявляется местное загрязнение, с этим нужно бороться сейчас, пока это еще не так укоренилось", - добавила ученый. По ее словам, для себя члены экспедиции провели эксперимент и во время похода вели учет мусора и пытались до отправки в море минимизировать количество пластика, взятого с собой. Теперь они готовы давать рекомендации другим экспедициям, отправляющимся в Арктику, как уходить от ненужной упаковки и тары.
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 Теги: мусоровоз, экология

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