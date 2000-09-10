NASA запечатлела смертоносный тайфун на 3D-фото

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NASA показало, как выглядит Земля с орбиты Марса Астрономы космического агентства NASA представили снимки Земли "глазами марсиан", которые были сделаны спутником с орбиты Красной планеты.