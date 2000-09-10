Раздел: Невероятное
NASA запечатлела смертоносный тайфун на 3D-фото
Ураганы и прочие циклоны часто накрывают берега Филиппин.
Тропический циклон, уже успевший унести жизни как минимум 25 человек, был запечатлён Американским космическим агентством с орбиты. Сделанное фото было опубликовано в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Различные тайфуны, ураганы и прочие циклоны часто накрывают берега Филиппин, Китая и Индонезии, однако масштабы тайфуна «Мангхут» представляют из себя особую опасность: одна только скорость ветра в циклоне составляет более 270 км/ч. От него уже успели пострадать берега Филиппин - только по официальным подсчётам, уже погибли 25 человек.
И хотя сейчас скорость тайфуна уже упала до 175 км/ч, синоптики не дают слишком оптимистичных прогнозов: из-за этого циклона в нескольких городах Китая и Филиппин пройдёт обильный ливень. Уже сейчас в нескольких городах этих стран закрыты практически все общественные учреждения, включая университеты, школы и магазины.
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Американское космическое агентство NASA сумело сделать снимок тайфуна с орбиты в 3D-формате. На нём видны огромные масштабы циклона и участки, где на момент снимка он был активнее всего. В зоне, помеченной красным, наблюдается самый большой концентрат дождя и града.
Тропический циклон, уже успевший унести жизни как минимум 25 человек, был запечатлён Американским космическим агентством с орбиты. Сделанное фото было опубликовано в соцсетях.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Различные тайфуны, ураганы и прочие циклоны часто накрывают берега Филиппин, Китая и Индонезии, однако масштабы тайфуна «Мангхут» представляют из себя особую опасность: одна только скорость ветра в циклоне составляет более 270 км/ч. От него уже успели пострадать берега Филиппин - только по официальным подсчётам, уже погибли 25 человек.
И хотя сейчас скорость тайфуна уже упала до 175 км/ч, синоптики не дают слишком оптимистичных прогнозов: из-за этого циклона в нескольких городах Китая и Филиппин пройдёт обильный ливень. Уже сейчас в нескольких городах этих стран закрыты практически все общественные учреждения, включая университеты, школы и магазины.
Читайте также: Смертоносный тайфун Дэмри: уникальные фото из космоса
Американское космическое агентство NASA сумело сделать снимок тайфуна с орбиты в 3D-формате. На нём видны огромные масштабы циклона и участки, где на момент снимка он был активнее всего. В зоне, помеченной красным, наблюдается самый большой концентрат дождя и града.
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