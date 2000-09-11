Раздел: Невероятное
Смертоносный вирус распространяется по миру
Случаи заражения все чаще фиксируются в разных странах.
Эксперты уже в двух государствах зафиксировали страшный вирус Западного Нила, который убил 21 человека. На данный момент от инфекции пострадали только граждане Румынии и Канады. Во втором случае массовой эпидемии пока что не наблюдается, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Впервые вирус был обнаружен в Румынии в прошлом месяце. Приблизительно двести граждан начали испытывать недомогания, симптомы полностью соответствовали болезни Западного Нила.
Министерство здравоохранения просит властей абсолютно всех стран предпринимать все возможные меры для предотвращения эпидемии. Заражение, как отметили эксперты, происходит через комаров, которые, в свою очередь, «черпают» вирус из крови пернатых. Примечательно, что от человека к человеку инфекция не передается.
По некоторым данным лихорадка добралась также и до Украины. В Киеве были госпитализированы несколько человек с подозрениями на лихорадку. Как выяснили журналисты, один пациент недавно только прилетел из Кипра.
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Врачи Канады отметили, что в зимнее время эпидемия не может возникнуть по понятным тому причинам, поэтому нужно подождать похолодания и проблема решится сама собой.
Эксперты уже в двух государствах зафиксировали страшный вирус Западного Нила, который убил 21 человека. На данный момент от инфекции пострадали только граждане Румынии и Канады. Во втором случае массовой эпидемии пока что не наблюдается, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Впервые вирус был обнаружен в Румынии в прошлом месяце. Приблизительно двести граждан начали испытывать недомогания, симптомы полностью соответствовали болезни Западного Нила.
Министерство здравоохранения просит властей абсолютно всех стран предпринимать все возможные меры для предотвращения эпидемии. Заражение, как отметили эксперты, происходит через комаров, которые, в свою очередь, «черпают» вирус из крови пернатых. Примечательно, что от человека к человеку инфекция не передается.
По некоторым данным лихорадка добралась также и до Украины. В Киеве были госпитализированы несколько человек с подозрениями на лихорадку. Как выяснили журналисты, один пациент недавно только прилетел из Кипра.
Читайте также: Ураган в США принесет десятки видов ядовитых змей
Врачи Канады отметили, что в зимнее время эпидемия не может возникнуть по понятным тому причинам, поэтому нужно подождать похолодания и проблема решится сама собой.
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