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Ученые сделали необычную находку времен древней цивилизации
Был найден загадочный алтарь майя.
В Гватемале обнаружили алтарь периода Змеиного Королевства, который напомнил археологам «Игру престолов», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Руководитель раскопок в Ла Короне Томас Баррентос так комментирует находку: «Алтарь раскрывает перед нами историю Гватемалы 1 500 лет назад. Я бы сказал, что это майянская версия «Игры престолов». В ней не было ходячих мертвецов, драконов и путешественников во времени, но зато было предостаточно предательств и убийств»,
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Сам автор саги признавался, что вдохновением для него послужили события войны Алой и Белой Розы из истории Англии.
В Гватемале обнаружили алтарь периода Змеиного Королевства, который напомнил археологам «Игру престолов», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Руководитель раскопок в Ла Короне Томас Баррентос так комментирует находку: «Алтарь раскрывает перед нами историю Гватемалы 1 500 лет назад. Я бы сказал, что это майянская версия «Игры престолов». В ней не было ходячих мертвецов, драконов и путешественников во времени, но зато было предостаточно предательств и убийств»,
Читайте также: Смертоносный вирус распространяется по миру
Сам автор саги признавался, что вдохновением для него послужили события войны Алой и Белой Розы из истории Англии.
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