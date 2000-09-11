» » Ученые сделали необычную находку времен древней цивилизации
Раздел: Невероятное  
0

Ученые сделали необычную находку времен древней цивилизации

Ученые сделали необычную находку времен древней цивилизации Был найден загадочный алтарь майя.

В Гватемале обнаружили алтарь периода Змеиного Королевства, который напомнил археологам «Игру престолов», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Руководитель раскопок в Ла Короне Томас Баррентос так комментирует находку: «Алтарь раскрывает перед нами историю Гватемалы 1 500 лет назад. Я бы сказал, что это майянская версия «Игры престолов». В ней не было ходячих мертвецов, драконов и путешественников во времени, но зато было предостаточно предательств и убийств»,

Читайте также: Смертоносный вирус распространяется по миру

Сам автор саги признавался, что вдохновением для него послужили события войны Алой и Белой Розы из истории Англии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: майя, алтарь

Загрузка...

Похожие новости по теме

Ученые обнаружили алтарь древних майя Ученые обнаружили алтарь древних майя

Возраст находки оценивается почти в 1500 лет.

Найден принадлежащий майя редкий артефакт Найден принадлежащий майя редкий артефакт

Династия правителей Кануля проводила успешную экспансию.

Обнаружены десятки ранее неизвестных городов майя Обнаружены десятки ранее неизвестных городов майя

Артефакты исчезнувшей цивилизации найдены на северо-востоке Гватемалы.

Беспилотник обнаружил таинственное древнее сооружение Беспилотник обнаружил таинственное древнее сооружение

Археологи с помощью беспилотника обнаружили на военном полигоне древний храм

В Норвегии найден алтарь короля викингов В Норвегии найден алтарь короля викингов

Норвежские археологи отыскали церковь короля викингов, которую искали веками.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх