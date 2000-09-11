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Раздел: Невероятное  
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Климатологи рассказали о будущих погодных аномалиях

Климатологи рассказали о будущих погодных аномалиях Человечество ждет либо вечное лето, либо вечная зима.

Сегодня мир на грани глобального потепления. Из-за значительных изменений температуры в большую сторону в Америке этим летом термометры показывали +39°С, а в Португалии – +46°С, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Из-за аномальной погоды некоторые страны боролись с непрекращающимися пожарами. Неужели это наше будущее? Неужели со временем огонь поглотит абсолютно всё на этой планете?

Эксперты отметили, что наблюдаемая сегодня цепная реакция приведет к потеплению на 4-5 градусов по Цельсию. Ученый Троя Веттезе призвал всех использовать радикальные методы по охлаждению планеты. Так, мужчина отметил, что ранее, между шестнадцатым веком и девятнадцатым случился малый ледниковый период. Некоторые народы, проживающие в северных широтах, гибли от голода. Почему внезапно на Земле похолодало?

Ученые в качестве одной из причин называют обильные выбросы вулканов, которые не давали солнечным лучам достичь поверхности земли. Однако некоторые эксперты падение температуры списывают на деятельность древних людей. Из-за эпидемий численность населения в Америке снизилось с 60 млн до 6 млн. Посевные площади сократились, вместо них появились леса. Как следствие – похолодание на 0,6°С.

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Следовательно, людям надо массово высаживать леса, чтобы предотвратить глобальное потепление. Кроме того, потребуется отказаться от автомобилей и воздушного транспорта. Реализацию данных мероприятий, конечно, сложно представить, но можно. Переход на электрокары уже сегодня наблюдается в развитых странах.
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 Теги: климат, изменения

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