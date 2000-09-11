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Раздел: Невероятное  
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В США показали одну из первых фотографий пришельцев

В США показали одну из первых фотографий пришельцев Снимок сделан на Аляске в 1930 году.

Группе исследователей из сообщества Central Ohio Paranormal Research Group один мужчина прислал интересное фото, которое получил от умершего дедушки. Снимок был сделан в далеком 1930 году на Аляске. К сожалению, представленное изображение не отличается качеством, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

По рассказам дедушки, однажды в лесу близ водоема он увидел странное создание, которое имело непропорциональную голову и большие глаза черного цвета. Кожа существа была бледной, ушей у него не было, как собственно, и носа со ртом.

Специалистами давно было доказано существование гуманоидов в нашей Солнечной системе. Исследователи отметили, что дедушка чудом остался незамеченным. В противном бы случае мог реализоваться самый жуткий сюжет.

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Мы всё-таки не знаем истинных намерений пришельцев. Возможно, инопланетянин на фото просто изучал территорию Аляски и ничего плохого не замышлял.
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 Теги: пришелец, фото

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