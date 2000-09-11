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Астрономы озвучили даты следующих звездопадов

Астрономы озвучили даты следующих звездопадов Ближайшие звездопады можно будет наблюдать в октябре.

В октябре поклонников астрономических явлений ожидает два звездопада: Дракониды и Ориониды. Українські Новини расскажут о том, когда именно их можно наблюдать, когда они достигнут пика и в каких частях мира эти необычные явления будет видно лучше всего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Українські Новини.

Звездопад Дракониды

Звездопад Дракониды начинается в первых числах октября, а своего пика достигает 8-10 числа. Звездопад отличается от остальных тем, что метеорные потоки Дракониды чаще всего имеют желтоватый или красноватый окрас. Увидеть звездопад можно около созвездия Дракона в Северном полушарии, то есть и в Украине. Наслаждаться метеорным дождем можно сразу после заката и до полуночи.

Период его пика припадает всего на три ночи. В час можно увидеть 5-18 ярких сгораемых частиц.

Пики их активности связаны с приближением материнской кометы к перигелию – ближайшей к Солнцу точки. Светило “растапливает” комету, высвобождая газ и пыль.

Октябрьский звездопад бывает каждый год с 6 по 10 октября. Земля проходит через скопления пыли и мусора, оставленные кометой Джакобини-Циннера.

Обычно метеоров бывает не больше нескольких десятков в час, но бывают и исключения.

Звездопад Ориониды

Потоки метеоров начнутся 02 октября, а закончатся – 07 ноября. Пик их активности будет наблюдаться в течение двух суток (20 и 21 октября). Этот звездопад считается одним из самых зрелищных. Он отличаются крупными размерами, высокой скоростью, большой степенью яркости и особым мерцанием в виде длинных росчерков ("хвостиков"). Количество частичек комет, которые будут сгорать, в среднем составит от 15 до 22. Проходит он в созвездии Ориона, в него наша планета ежегодно входит примерно 16 октября. Метеорный поток можно будет наблюдать и в Южном, и в Северном полушарии, но лучше его видно именно в Северном.

Ориониды являются порождением знаменитой кометы Галлея. Средняя интенсивность Орионид - 20-25 метеоров в час.

Не смотря на то, что звездопад Ориониды дает небольшое количество метеоров в час, он считается одним из самых красивых и ярких метеорных потоков. Также метеоры Ориониды очень быстрые – 148 тысяч миль в час.

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Большее количество падающих метеоров звездопад дает после полуночи, а пик их падения можно наблюдать за пару часов до рассвета.
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 Теги: звездопады, даты

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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